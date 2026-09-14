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¿Por qué nos preguntamos si la inteligencia artificial podrá matarnos?

La inteligencia artificial se convirtió en muy poco tiempo en una entidad con la suficiente densidad simbólica como para funcionar casi como una religión. En las máquinas ya hemos depositado creencias, les delegamos razonamiento y hemos construido un imaginario tan poderoso que les podemos confiar la destrucción y salvación de la humanidad.

Las alertas sobre el poder de la IA se encendieron en los últimos días. FOTO AFP
Las alertas sobre el poder de la IA se encendieron en los últimos días. FOTO AFP
Pablo Hamada
Por Pablo Hamada Hace 7 Hs

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