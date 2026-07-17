"Si no se actúa con urgencia volveremos a votar bajo un sistema de acoples", alertó la ACDE Tucumán

"Desde ACDE Tucumán renovamos nuestra confianza en la palabra de las autoridades y exhortamos a que estas iniciativas sean tratadas con carácter urgente, priorizando una reforma electoral que reduzca al mínimo el sistema de acoples y fortalezca la representatividad, la transparencia y la calidad institucional. Como enseñaba Enrique Shaw, el verdadero liderazgo consiste en poner el poder y la responsabilidad al servicio del bien común. Esa convicción también debe inspirar a quienes tienen hoy la responsabilidad de fortalecer nuestras instituciones. Creemos en un Tucumán con instituciones sólidas, una democracia más transparente y reglas electorales que representen auténticamente la voluntad de los ciudadanos, privilegiando siempre el bien común por sobre cualquier interés particular. Solo así podremos construir la provincia que los tucumanos merecen", aseveraron desde la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa.