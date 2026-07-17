Política

"Si no se actúa con urgencia volveremos a votar bajo un sistema de acoples", alertó la ACDE Tucumán

Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa reclamó una “urgente reforma electoral”.

EN LA PREVIA DE 2023. Las boletas de los partidos principales y sus acoples, exhibidos en la sede de la JEP. Foto de Archivo LA GACETA
EN LA PREVIA DE 2023. Las boletas de los partidos principales y sus acoples, exhibidos en la sede de la JEP. Foto de Archivo LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ACDE Tucumán reclamó una urgente reforma electoral para reducir el sistema de acoples ante el adelantamiento de los comicios provinciales de mayo, buscando mayor transparencia.
  • La reforma electoral legislativa lleva más de seis meses de demora. ACDE advierte que el sistema de acoples vigente es poco transparente y favorece prácticas clientelares.
  • Para ACDE, esta reforma es clave para recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la democracia local, sentando un precedente de transparencia para futuros comicios.
Resumen generado con IA

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) de Tucumán reclamó una “urgente reforma electoral” y “la reducción al mínimo del sistema de acoples”.

La entidad manifestó su "profunda preocupación por la demora" el tratamiento de la reforma electoral, y remarcó que se trata de "una promesa largamente esperada por la ciudadanía tucumana".

"En diciembre del año pasado estaba previsto que la Legislatura avanzara con este debate. Sin embargo, transcurridos más de seis meses, la reforma continúa sin tratarse. Los tiempos se acortan y, tras la confirmación del adelanto de las elecciones provinciales para mayo del próximo año, si no se actúa con urgencia volveremos a votar bajo un sistema con decenas de acoples, que la experiencia ha demostrado que resulta complejo, poco transparente, favorece prácticas clientelares, distorsiona la representación ciudadana y debilita la confianza en las instituciones", advirtieron desde la ACDE.

La Asociación consideró para Tucumán resulta clave "recuperar la confianza en la política y fortalecer la calidad de su democracia". "Creemos que aún estamos a tiempo de dar una señal clara a la sociedad. La Legislatura ha demostrado, en otras oportunidades, que cuando existe decisión política es posible avanzar en temas de gran relevancia institucional, como ocurrió recientemente con la Ley de Ficha Limpia y con la aprobación del Digesto Jurídico". detalla el comunicado difundido por la institución.

Y agrega que, más allá de estos últimos ejemplos, "continúan pendientes normas fundamentales para la vida institucional de la provincia, entre ellas la Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia, una Ley de Ética Pública y la tan necesaria Reforma del Sistema Electoral".

"Desde ACDE Tucumán renovamos nuestra confianza en la palabra de las autoridades y exhortamos a que estas iniciativas sean tratadas con carácter urgente, priorizando una reforma electoral que reduzca al mínimo el sistema de acoples y fortalezca la representatividad, la transparencia y la calidad institucional. Como enseñaba Enrique Shaw, el verdadero liderazgo consiste en poner el poder y la responsabilidad al servicio del bien común. Esa convicción también debe inspirar a quienes tienen hoy la responsabilidad de fortalecer nuestras instituciones. Creemos en un Tucumán con instituciones sólidas, una democracia más transparente y reglas electorales que representen auténticamente la voluntad de los ciudadanos, privilegiando siempre el bien común por sobre cualquier interés particular. Solo así podremos construir la provincia que los tucumanos merecen", aseveraron desde la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa.

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