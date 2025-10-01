Secciones
Comienza la quinta edición del encuentro regional de ACDE

Jornada de reflexión.

EN EL HOTEL SHERATON. Se reedita el encuentro regional. EN EL HOTEL SHERATON. Se reedita el encuentro regional.
Hace 2 Hs

Hoy, desde las 9 y hasta las 17, se realizará la quinta edición del Encuentro ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa). Esta iniciativa se consolidó en los últimos años como un ámbito de diálogo y reflexión que convoca a referentes del empresariado norteño a pensar el presente y el futuro con una mirada ética y humanista.

El eje de esta edición, que se concretará en el hotel Sheraton Tucumán será “El valor de la esperanza en las decisiones que transforman”, una consigna que invita a repensar cómo las organizaciones y sus líderes pueden orientar sus acciones hacia el bien común, con un liderazgo que contemple a la persona como centro de toda decisión.

La jornada contará con paneles y cápsulas dinámicas a cargo de personalidades destacadas del mundo académico, empresarial y social. Entre ellos, Silvia Torres Carbonell, profesora y presidente emérita de Emprende IAE; Daniel Herrero, ex presidente de Toyota Argentina; y Enrique Zuleta Puceiro, presidente de OPSM Consultores, reconocido por sus aportes en el análisis político y social, que disertará junto con el presidente del directorio de LA GACETA, Daniel Dessein. Los debates se organizarán en torno a tres grandes ejes:

-Los pilares invisibles del desarrollo del Norte Argentino, enfocados en la gestión del cambio y la construcción de una visión de futuro.

-El impacto social, con experiencias y propuestas para fortalecer la relación entre empresas y comunidad.

Jornada de ACDE en Tucumán: "Es momento de que las empresas miren hacia adentro"

Jornada de ACDE en Tucumán: “Es momento de que las empresas miren hacia adentro”

-Educar para emprender una vida con valores, que pondrá en relieve la importancia de la formación ética y emprendedora como base de transformación.

Cápsulas

El formato de “cápsulas” breves, incorporado en esta edición, permitirá sumar intervenciones innovadoras y ágiles que buscan inspirar a los asistentes con miradas frescas y aplicables a la realidad actual. Desde hace cinco años, el Encuentro ACDE reúne a más de 300 empresarios de Tucumán en un mismo espacio, generando un punto de encuentro donde las ideas trascienden el ámbito económico para proyectarse hacia la sociedad en su conjunto. La intención es clara: promover un liderazgo transformador, que humanice las decisiones empresariales y proyecte esperanza como motor de cambio.

