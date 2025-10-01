Comienza la quinta edición del encuentro regional de ACDE

Cápsulas

El formato de “cápsulas” breves, incorporado en esta edición, permitirá sumar intervenciones innovadoras y ágiles que buscan inspirar a los asistentes con miradas frescas y aplicables a la realidad actual. Desde hace cinco años, el Encuentro ACDE reúne a más de 300 empresarios de Tucumán en un mismo espacio, generando un punto de encuentro donde las ideas trascienden el ámbito económico para proyectarse hacia la sociedad en su conjunto. La intención es clara: promover un liderazgo transformador, que humanice las decisiones empresariales y proyecte esperanza como motor de cambio.