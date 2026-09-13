Bandejas de carne en el súper: qué significan los colores rojo, amarillo y negro

Si la grasa es amarillenta, suele indicar que proviene de un animal más viejo (lo que hace que la carne sea más dura) o con una alimentación diferente. El corte de mejor calidad y más tierno tiene una fibra fina y tupida. El film o plástico debe estar bien adherido sin exceso de aire dentro de la bandeja. Un envase con mucho líquido suelto indica pérdida de jugos e hidratación.