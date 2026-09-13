¿Hemorroides? Los tips para que la crisis sea lo más llevadera posible en casa

Todos nacemos con esas venas ahí; son una especie de "almohadillas" de tejido que ayudan a controlar la evacuación. Si sufren demasiada presión, se dilatan, se inflaman y empiezan a molestar. Se estima que una de cada cuatro personas en el mundo las padecen. La consulta con el especialista es fundamental para el tratamiento farmacológico. Eso sí depende del organismo de cada paciente, pero los consejos se aplican de manera general a cualquiera de las crisis que se presentan.