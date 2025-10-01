Encuentro de ACDE: la ciudad puede cambiar con una sinergia entre el sector público y la actividad privada

Matías Matuk, de grupo Yuhmak, fue uno de los promotores de la campaña de seguridad vial que promovió la constitución de un comité intersectorial para bajar los índices de accidentología, con la publicidad del coro de niños que promovió el uso del caso para los motociclistas. “Nos interpela a los empresarios que nos involucremos. Mostrar que se puede y hacerlo”, afirmó. Matuk acotó que la tarea de los hombres de negocios no debe agotarse en la donación, sino en generar impacto, trabajando para la comunidad. En ese aspecto, el empresario tomó el caso de la seguridad vial y, según datos oficiales, los accidentes en motos llevan a que 1.000 personas por mes ingresen al sistema provincial de salud para atención. “Queremos ser parte de la solución. Nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Meternos en esto, siendo parte de la solución. Eso implica pensar en grande siempre para generar impacto”, puntualizó. “Tenemos el poder para mejorar el entorno”, subrayó.