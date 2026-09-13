Soledad: por qué estar solo puede convertirse en una ventaja en la era digital

Suena raro, sí, pero los tiempos son raros en esencia. La psicología toma claves para que los ratos de soledad se transformen en auténticas joyas de crecimiento personal. La soledad ya no es concebida como un estado reactivo ("me tocó estar solo"), sino también como una elección activa ("busco estar solo"), lo que abre una distinción fundamental entre la soledad no deseada (que aísla y duele) y la soledad elegida (que recarga y nutre).