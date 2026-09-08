El maíz del NOA enfrenta una rentabilidad en rojo y crecientes desafíos para la próxima campaña

Cuellos de botella logísticos

La salida de la cosecha también enfrentó barreras operativas significativas. Las excesivas precipitaciones desnudaron el impacto de la nula inversión y el deficiente mantenimiento en la infraestructura vial, dificultando el tránsito de camiones desde los lotes. A los problemas de recepción y almacenamiento en acopios locales -agravados por la elevada humedad del grano al momento de la cosecha- se sumaron la escasez de transporte y tarifas logísticas elevadas que restaron competitividad a la región.