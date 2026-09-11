Locura por River en Tucumán: así fue el multitudinario recibimiento en el Abasto

“Vos para mí... yo para vos... puedo sentir una energía tan intensa entre los dos”, dice “Me gusta”, de Ciro y los Persas, uno de los nombres estelares de esta edición del Norte Rock, que desde este mediodía musicalizará el corazón de los tucumanos. La curiosidad es que la banda, junto con otros artistas de la cartelera, se hospedó en el hotel Hilton, el mismo lugar al que llegó este viernes River para concentrarse de cara al duelo desde las 17.30 frente a Atlético.