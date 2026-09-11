Asamblea de Adepa: tres historias de cómo los problemas derivaron en desarrollos de IA

Curas explicó cómo el desafío de amplificar la cobertura de la Expoagro en su ciudad derivó en el nacimiento de NewsITE. Relató que el agente les permitió publicar innumerables artículos y posicionarse como uno de los medios más actualizados en contenidos sobre la muestra agrícola. “Nuestro sitio funciona las 24 horas. El desarrollo toma noticias de agencia, las reformula y las sube automáticamente. Esto evita que los periodistas estén trabajando con este tipo de información y les permite dedicarse a otras tareas”, comentó. Además, detalló que la IA absorbe tareas repetitivas, como ordenar, resumir o preparar información base, y convierte insumos en bruto en un borrador comprensible y editable. Barquín contó cómo desarrollaron “Ortibot”, un divertido prototipo inspirado en la estética de la película Monsters Inc. Cuando perdieron durante un tiempo su cuenta de Instagram, recurrieron a este asistente para analizar guiones audiovisuales y detectar posibles incumplimientos de las normas de la red social. “Analizamos y frenamos las ideas antes de que se conviertan en video. Sumamos un manual de estilo. Los periodistas terminan ‘pimponeando’ con la IA los proyectos”, subrayó. A su turno, Hamada describió algunos de los problemas habituales que enfrentan las redacciones: datos, recursos, volumen de información, conocimientos técnicos y la necesidad de ampliar la distribución de contenidos. Luego profundizó sobre el nuevo modelo de chatbot que ideó y que se encuentra en etapa de prueba. La herramienta permitirá que la audiencia del sitio digital del diario interactúe y “converse” con el contenido. Los usuarios podrán formular preguntas sobre la información y las respuestas estarán basadas exclusivamente en los contenidos publicados por LA GACETA. Por último, explicó el amplio abanico de usos que la inteligencia artificial ya tiene en nuestro medio, entre ellos las columnas leídas con la voz de sus autores, los resúmenes “para apurados” de las notas, la moderación de comentarios, el convertidor de videos en notas y el desarrollo de juegos y aplicaciones.