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Asamblea de Adepa: tres historias de cómo los problemas derivaron en desarrollos de IA

Hay un punto en común: la inteligencia artificial aparece como una herramienta para resolver inconvenientes concretos de las redacciones.

CLAVES. Pablo Hamada, de LA GACETA, expone junto a Francisco Muñoz, Rocío Barquín y Fernando Curas.
CLAVES. Pablo Hamada, de LA GACETA, expone junto a Francisco Muñoz, Rocío Barquín y Fernando Curas. La Gaceta / Foto de Diego Aráoz
Hace 1 Hs

El uso de herramientas de inteligencia artificial en los medios de comunicación tiene un mismo origen: una necesidad o un problema. También comparte un destino similar: desarrollos que acompañan y optimizan la tarea periodística.

Los usos de la IA fueron abordados en diversas capacitaciones realizadas en el marco de la Asamblea de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que se llevó a cabo en Tucumán. En la mesa “Uso y adopción de la IA en las redacciones argentinas” se expusieron casos concretos y diferentes. Francisco Muñoz, de OPI Santa Cruz, moderó la conversación entre Fernando Curas (director del diario El Norte de San Nicolás), Rocío Barquín (directora de Estrategias en Redes Sociales de ADNSur) y Pablo Hamada (prosecretario de LA GACETA). 

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Curas explicó cómo el desafío de amplificar la cobertura de la Expoagro en su ciudad derivó en el nacimiento de NewsITE. Relató que el agente les permitió publicar innumerables artículos y posicionarse como uno de los medios más actualizados en contenidos sobre la muestra agrícola. “Nuestro sitio funciona las 24 horas. El desarrollo toma noticias de agencia, las reformula y las sube automáticamente. Esto evita que los periodistas estén trabajando con este tipo de información y les permite dedicarse a otras tareas”, comentó. Además, detalló que la IA absorbe tareas repetitivas, como ordenar, resumir o preparar información base, y convierte insumos en bruto en un borrador comprensible y editable. Barquín contó cómo desarrollaron “Ortibot”, un divertido prototipo inspirado en la estética de la película Monsters Inc. Cuando perdieron durante un tiempo su cuenta de Instagram, recurrieron a este asistente para analizar guiones audiovisuales y detectar posibles incumplimientos de las normas de la red social. “Analizamos y frenamos las ideas antes de que se conviertan en video. Sumamos un manual de estilo. Los periodistas terminan ‘pimponeando’ con la IA los proyectos”, subrayó. A su turno, Hamada describió algunos de los problemas habituales que enfrentan las redacciones: datos, recursos, volumen de información, conocimientos técnicos y la necesidad de ampliar la distribución de contenidos. Luego profundizó sobre el nuevo modelo de chatbot que ideó y que se encuentra en etapa de prueba. La herramienta permitirá que la audiencia del sitio digital del diario interactúe y “converse” con el contenido. Los usuarios podrán formular preguntas sobre la información y las respuestas estarán basadas exclusivamente en los contenidos publicados por LA GACETA. Por último, explicó el amplio abanico de usos que la inteligencia artificial ya tiene en nuestro medio, entre ellos las columnas leídas con la voz de sus autores, los resúmenes “para apurados” de las notas, la moderación de comentarios, el convertidor de videos en notas y el desarrollo de juegos y aplicaciones.

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Los tres casos, aunque surgieron de necesidades diferentes, mostraron un punto en común: la inteligencia artificial aparece como una herramienta para resolver problemas concretos de las redacciones. Automatizar tareas, anticipar dificultades o encontrar nuevas formas de acercar los contenidos a las audiencias son algunos de los caminos que ya se están explorando. El desafío, coincidieron, es incorporar la tecnología para potenciar el trabajo periodístico sin perder de vista aquello que sigue dependiendo de los profesionales: el criterio, la mirada y las decisiones editoriales.

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