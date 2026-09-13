Por qué el olfato es la puerta de entrada para una buena amistad

Así el bulbo olfativo le envió la señal a la amígdala (el centro de las emociones) y el cerebro primitivo dictaminó que se puede establecer una conexión positiva. El sentido del olfato funciona de manera inconsciente como un filtro biológico que nos impulsa a conectar con ciertos amigos. El cerebro racional piensa que es porque comparten el mismo gusto por la música, sentido del humor o porque es una persona amable. Para ilustrarlo de la manera más básica, el episodio es comparable al olfateo que realizan los animales entre sí; el ser humano, aunque no vaya por la vida pegando la nariz al otro, también olfatea.