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Sexualmente hablando: corazón roto, más que una metáfora para hablar de dolor emocional
Sexualmente hablando: corazón roto, más que una metáfora para hablar de dolor emocional
Por Inés Páez de la Torre Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Inés Páez de la Torre publicó en Tucumán una columna sobre el impacto del desamor y el sufrimiento afectivo, titulada "Sexualmente hablando: corazón roto".
  • El contenido se difundió como una entrega de acceso premium en la sección de Actualidad, orientada a la divulgación de temáticas vinculares y psicológicas.
  • La publicación aporta una mirada reflexiva sobre la salud emocional y las relaciones de pareja, promoviendo el debate sobre el abordaje de las rupturas afectivas.
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