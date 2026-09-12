La campaña maicera en el NOA dejó un balance complejo

Desafíos

Durante este ciclo, la principal limitante continuó siendo la incidencia de Dalbulus maidis y el complejo del achaparramiento del maíz, sumado a la presión de patógenos, Spodoptera frugiperda y el evidente quiebre de la tecnología BT. A esto se le sumaron factores ambientales adversos, como los días nublados con baja radiación lumínica registrados en marzo -coincidiendo con el período crítico del cultivo- y episodios de vientos fuertes sobre el final del ciclo que provocaron la caída de plantas y mazorcas. Ante este panorama, el productor priorizó la elección de híbridos con mayor tolerancia, ajustes en las fechas de siembra y un monitoreo constante para defender el potencial de rinde.