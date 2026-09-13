La enseñanza basada en la neurodivergencia beneficia a todo el aula

Lo que rodea a los estudiantes

La neurodivergencia no es un déficit de capacidad de aprendizaje, sino una incompatibilidad con el entorno de enseñanza. Se entiende a las diferencias neurológicas como variaciones naturales del cerebro. La pedagogía moderna, estima que no se trata de "curar" o "normalizar" el cerebro del estudiante para que se adapte al aula tradicional, sino de flexibilizar el entorno y las metodologías para que las distintas arquitecturas cerebrales puedan desplegar su potencial. La diversidad de cableados neurológicos es una variable biológica constante; la rigidez pedagógica es la variable que la ciencia exige modificar.