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La enseñanza basada en la neurodivergencia beneficia a todo el aula

Las investigaciones apuntan a que la educación debería estar dirigida a transitar caminos diversos de aprendizaje. La concepción de déficit y capacidad.

La enseñanza basada en la neurodivergencia beneficia a todo el aula
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Nuevas investigaciones neurocientíficas revelaron que adaptar la enseñanza a alumnos neurodivergentes mejora el rendimiento de toda el aula escolar al diversificar métodos.
  • Históricamente, la escuela tradicional trató estas condiciones como déficits en lugar de variaciones biológicas, diseñando métodos rígidos para un único tipo de cerebro.
  • La reforma exige actualizar la formación docente y flexibilizar los entornos para potenciar talentos diversos sin reducir los estándares de exigencia académica a futuro.
Resumen generado con IA

La investigación neurocientífica y pedagógica reciente ha arrojado hallazgos clave sobre cómo aprenden los cerebros neurodivergentes, como el autismo, el TDAH, la dislexia o las altas capacidades. Durante años, muchos estudiantes con esas diferencias cognitivas crecieron bajo una idea equivocada: que aprender era demasiado difícil para ellos. 

Sin embargo, nuevas investigaciones sobre educación inclusiva y neurodiversidad plantean una mirada completamente distinta. El desafío no estaría en la capacidad de aprendizaje de los alumnos, sino en la manera en que tradicionalmente se enseña.

Lejos de plantear una baja en las exigencias académicas, el enfoque de educación inclusiva propone mantener objetivos altos, pero diversificar los caminos para alcanzarlos. El beneficio es amplio según las investigaciones. Entre ellas, está la que confeccionó el Centro de Tecnología Aplicada a la Educación Especial (Cast por sus siglas en inglés). 

La neurociencia cognitiva demuestra que diseñar para la neurodivergencia beneficia a la totalidad del aula. Cuando se ofrecen múltiples formas de representación (visual, auditiva, kinestésica) y de expresión, no solo mejora el rendimiento de los alumnos neurodivergentes, sino también de los neurotípicos, aquellos para los que tradicionalmente se diseñó la enseñanza.

Lo que rodea a los estudiantes

La neurodivergencia no es un déficit de capacidad de aprendizaje, sino una incompatibilidad con el entorno de enseñanza. Se entiende a las diferencias neurológicas como variaciones naturales del cerebro. La pedagogía moderna, estima que no se trata de "curar" o "normalizar" el cerebro del estudiante para que se adapte al aula tradicional, sino de flexibilizar el entorno y las metodologías para que las distintas arquitecturas cerebrales puedan desplegar su potencial. La diversidad de cableados neurológicos es una variable biológica constante; la rigidez pedagógica es la variable que la ciencia exige modificar.

De acuerdo con el informe “Eliminando barreras, elevando expectativas: Estrategias inclusivas para aulas neurodiversas”, las aulas suelen estar diseñadas para un “aprendiz típico” que puede procesar instrucciones verbales extensas, sostener largos períodos de atención y demostrar conocimientos principalmente a través de la escritura. Ese modelo, advierte el documento, deja afuera distintas maneras de aprender, procesar información y expresarse.

Fortalezas

Esas condiciones no están relacionadas con menor inteligencia. Incluso, muchos estudiantes neurodivergentes presentan fortalezas especialmente valiosas para el aprendizaje, como creatividad, pensamiento visual, reconocimiento de patrones e hiperfoco en áreas de interés.

La inclusión debe estar orientada, entonces, a generar soluciones para que todos sean incluidos tanto en soluciones de aprendizaje como en evaluaciones y certificaciones. Los chicos neurodivergentes sí pueden aprender, siempre que las aulas dejen de estar pensadas para un único tipo de cerebro.

Hay brechas entre la teoría y la práctica porque la arquitectura escolar está pensada para la neurotipicidad. La escuela tradicional se diseñó bajo un modelo de industrialización que busca la homogeneidad: tiempos rígidos, estímulos sensoriales elevados (luces fluorescentes, ruido, hacinamiento) y una evaluación estandarizada.

La formación docente es un aspecto que necesita actualización. La mayoría de los planes de estudio universitarios y terciarios de formación docente han abordado históricamente las necesidades específicas como "patologías" a corregir desde un enfoque médico, y no desde el modelo social de la neurodivergencia (que entiende las diferencias neurológicas como variaciones naturales del cerebro).

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