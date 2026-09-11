¿Seguirá bajando? Tras el 1,7% de agosto, qué esperan los analistas para la inflación de septiembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer esta semana que la inflación se ubicó en 1,7% en agosto, el dato más bajo de los últimos 14 meses y para ese mes desde 2017. Además, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un 21,3% en lo que va de 2026 y un 33,5% en los últimos doce meses.