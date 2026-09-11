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¿Seguirá bajando? Tras el 1,7% de agosto, qué esperan los analistas para la inflación de septiembre

Las proyecciones privadas anticipan una variación moderada, aunque el comportamiento de los productos de consumo diario genera atención.

INFLACIÓN. Tras el 1,7% de agosto, qué esperan los analistas para septiembre.
INFLACIÓN. Tras el 1,7% de agosto, qué esperan los analistas para septiembre.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras el 1,7% de agosto, consultoras privadas proyectan en Argentina una inflación cercana al 1,8% en septiembre por el repunte en alimentos.
  • El Indec informó en agosto el IPC más bajo en 14 meses, pero en septiembre consultoras como LCG alertaron sobre saltos semanales del 3% en la canasta alimentaria.
  • El dato de septiembre será clave para medir si la desaceleración de precios se consolida o si el costo de vida vuelve a acelerarse en los próximos meses.
Resumen generado con IA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer esta semana que la inflación se ubicó en 1,7% en agosto, el dato más bajo de los últimos 14 meses y para ese mes desde 2017. Además, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un 21,3% en lo que va de 2026 y un 33,5% en los últimos doce meses.

Ahora, la expectativa está puesta en qué ocurrirá durante septiembre. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central, el promedio de las consultoras estimó que la inflación se ubicará en 1,8%.

Si esa proyección se confirma, el índice mensual mostrará una aceleración de 0,1 puntos porcentuales respecto del dato de agosto.

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La consultora Eco Go proyectó que la inflación mensual será de 1,9%. Ese dato se ubicó dos décimas por encima del resultado oficial de agosto y una por encima de la previsión promedio del REM.

El cálculo también planteó una aceleración moderada durante septiembre, dentro de una franja cercana a los registros mensuales que surgieron de los últimos datos disponibles.

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En tanto, Analytica ubicó por el momento su estimación en 1,8%. El número coincide con el promedio de las previsiones del Banco Central. La distancia entre las dos proyecciones privadas disponibles es de 0,1 puntos porcentuales.

Alimentos, uno de los datos que genera atención

El comportamiento de la categoría de alimentos y bebidas aportó uno de los datos que generó mayor atención durante septiembre. La consultora LCG informó que el rubro registró una suba del 3% en la segunda semana del mes.

Los precios dieron un salto después de varias semanas con variaciones marginales, negativas o nulas. Esa dinámica modificó la tendencia que la firma había observado en las semanas anteriores y puso bajo seguimiento a un segmento con incidencia directa en el gasto cotidiano de los hogares.

LCG indicó, además, que en el promedio de las últimas cuatro semanas la inflación de alimentos se aceleró un 1,5%. La cifra implicó un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto del registro anterior de la consultora.

Inflación de alimentos: los 10 productos que más aumentaron en agosto

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Tres grupos explicaron casi toda la suba semanal: los panificados, con un incremento del 9,2%; las carnes, que subieron un 2,7%; y las verduras, que registraron un aumento del 6,2%.

Con el dato de agosto ya conocido, la evolución de los precios durante septiembre aparece como una de las claves para determinar si la desaceleración de la inflación logra sostenerse durante los próximos meses.

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