Inflación de alimentos: los 10 productos que más aumentaron en agosto

También hubo otros alimentos que aumentaron por encima de la inflación general del mes, que fue del 1,7%. Entre ellos se ubicaron las galletitas de agua envasadas, con una suba del 3,4%; el queso pategrás, con 2,6%; el tomate entero en conserva, con 2,4%; el queso cremoso, con 2,3%; el aceite de girasol, con 2,2%; el jamón cocido, con 2%; y la sal fina, con 1,8%.