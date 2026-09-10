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Inflación de alimentos: los 10 productos que más aumentaron en agosto

Durante los primeros ocho meses del año, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló una suba del 22,1%.

INFLACIÓN. El IPC se desaceleró en agosto.
INFLACIÓN. El IPC se desaceleró en agosto.
Hace 28 Min

Resumen para apurados

  • En agosto, el Indec reportó en Argentina una inflación de alimentos del 1,7%, impulsada por fuertes subas en productos básicos como la cebolla (42,7%) y el zapallo.
  • El rubro acumuló un 22,1% de suba en 2024, superando al IPC general (21,3%), pese a bajas estacionales en verduras como lechuga (-18,8%) y tomate (-17,5%).
  • Aunque el Gobierno celebró la menor cifra en 14 meses, la disparidad en alimentos básicos sigue condicionando el costo de la canasta y el poder adquisitivo.
Resumen generado con IA

La inflación de los alimentos alcanzó el 1,7% en agosto, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que también registró una variación del 1,7%, de acuerdo con los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Durante los primeros ocho meses del año, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló una suba del 22,1%. El dato quedó 0,8 puntos porcentuales por encima del nivel general de la inflación acumulada en ese período, que fue del 21,3%.

Luis Caputo celebró el dato de inflación de agosto: “La más baja en 14 meses”

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Los 10 alimentos que más aumentaron en agosto

De acuerdo con los datos del Indec, en agosto hubo fuertes aumentos en algunos productos de consumo cotidiano. La cebolla fue el alimento que más subió de precio respecto de julio, con un incremento del 42,7%.

La inflación de agosto fue del 1,7%, según el Indec

La inflación de agosto fue del 1,7%, según el Indec

El ranking de los 10 productos con mayores aumentos quedó conformado de la siguiente manera:

- Cebolla: 42,7%.

- Zapallo anco: 35,5%.

- Banana: 30,4%.

- Papa: 22%.

- Batata: 9,6%.

- Fideos secos tipo guisero: 4,5%.

- Filet de merluza fresco: 4,4%.

- Galletitas dulces envasadas sin relleno: 4,3%.

- Pan francés tipo flauta: 3,8%.

- Harina de trigo común 000: 3,8%.

También hubo otros alimentos que aumentaron por encima de la inflación general del mes, que fue del 1,7%. Entre ellos se ubicaron las galletitas de agua envasadas, con una suba del 3,4%; el queso pategrás, con 2,6%; el tomate entero en conserva, con 2,4%; el queso cremoso, con 2,3%; el aceite de girasol, con 2,2%; el jamón cocido, con 2%; y la sal fina, con 1,8%.

Los alimentos que bajaron de precio en agosto

No todos los productos registraron aumentos durante agosto. También hubo alimentos que mostraron deflación respecto de julio.

La mayor baja correspondió a la lechuga, con una caída del 18,8%. Luego se ubicaron el tomate redondo, con -17,5%; el salchichón, con -3,8%; el pan de mesa, con -2,6%; y el limón, con -2,3%.

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El listado se completó con la manzana deliciosa, que bajó 1,6%; el yogur firme, 1,4%; la naranja, 0,9%; el pollo entero, 0,5%; y la paleta, 0,4%.

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