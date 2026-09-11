La reforma del Estado que propone La Libertad Avanza en Tucumán: cuánto busca ahorrar y qué pasaría con los empleados públicos

De cara al próximo escenario electoral, La Libertad Avanza comenzó a delinear su propuesta de gobierno para Tucumán y puso a la reforma del Estado entre sus principales ejes. Nahuel Ríos, licenciado en Economía y referente del espacio, explicó en LA GACETA que el proyecto fue elaborado a partir del análisis del presupuesto provincial y de las funciones que actualmente cumplen los distintos organismos.