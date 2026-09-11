LLA adelantó que judicializará una eventual candidatura de Jaldo, pero esperará el momento electoral
El espacio que conduce Lisandro Catalán cuestionó la anunciada postulación del gobernador y planteó que el artículo 90 de la Constitución tucumana debe analizarse junto con los principios republicanos.
Resumen para apurados
- La Libertad Avanza anunció en Tucumán que impugnará ante la Justicia la eventual candidatura de Osvaldo Jaldo a gobernador, por considerar que vulnera la alternancia republicana.
- El espacio que lidera Lisandro Catalán basará su reclamo en fallos de la Corte Suprema sobre reelecciones, aunque esperará los plazos legales para evitar oportunismo político.
- De oficializarse la postulación de Jaldo, la disputa legal podría escalar al máximo tribunal nacional y redefinir las reglas de sucesión política en el escenario tucumano.
La Libertad Avanza Tucumán (LLA) confirmó que avanzará con las presentaciones judiciales frente a una eventual nueva candidatura del gobernador Osvaldo Jaldo, aunque aclaró que no lo hará de manera inmediata y que esperará a que se cumplan las condiciones jurídicas y electorales previstas por el cronograma electoral.
La posición se conoció mediante una comunicado, que fue difundido a través de las redes sociales del partido que conduce Lisandro Catalán, quien aspira a ser candidato a gobernador el espacio libertario. “En estos días escuchamos a muchos hablar de judicializar la candidatura de Osvaldo Jaldo. Nuestra posición es clara”, comenzó el texto difundido.
En LLA reconocieron que la Constitución de Tucumán actualmente habilita la postulación de Jaldo, pero plantearon que el artículo 90 de la Carta Magna provincial debe ser analizado a la luz de la Constitución Nacional y de los principios republicanos.
En ese sentido, el partido hizo referencia a los artículos 1° y 5° de la Constitución Nacional, que establecen el sistema representativo y republicano y fijan las condiciones bajo las cuales las provincias deben organizar sus instituciones.
Según argumentaron, esos principios comprenden, entre otros aspectos, “la periodicidad de los mandatos, la alternancia en el poder, la división de poderes y la igualdad de oportunidades para acceder a los cargos públicos”, en consonancia también con los artículos 16 y 37 de la Constitución Nacional.
Antecedentes de la Corte Suprema
La Libertad Avanza sostuvo que la discusión no es meramente teórica y acudió como fundamentos a distintos antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) vinculados con los límites constitucionales a las reelecciones y la preservación del sistema republicano.
Entre ellos mencionó los casos “UCR c/ Santiago del Estero”, “Evolución Liberal c/ San Juan” y “Partido por la Justicia Social c/ Tucumán”.
El partido libertario también recordó la intervención de la Corte Suprema en Tucumán en 2023, cuando el máximo tribunal suspendió las elecciones provinciales ante la controversia generada por la candidatura de Juan Manzur a vicegobernador.
Asimismo, hizo referencia a la Opinión Consultiva OC-28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que abordó la cuestión de la reelección indefinida y su relación con los principios de la democracia representativa y la alternancia.
“No es contra una persona”
En LLA hicieron hincapié en que no se trataría de una acción exclusivamente contra Jaldo, sino que apunta a discutir las reglas institucionales de la provincia. “Nuestra preocupación no es contra una persona. Es por las reglas institucionales de Tucumán”, señalaron, según el comunicado.
En ese marco, cuestionaron la continuidad de un esquema político que, según plantearon, llevó a que durante los últimos 23 años solamente tres personas hayan ocupado de manera alternada los cargos de gobernador y vicegobernador de la provincia. “Creemos que la República necesita alternancia, renovación y verdadera igualdad de oportunidades”, añadieron.
No habrá una presentación inmediata
En el partido que lidera Javier Milei a nivel nacional dejó en claro que todavía no están formalmente constituidas las agrupaciones políticas ni existen candidaturas oficiales. Por lo que esperarán la confirmación de la candidatura de Jaldo para formalizar la denuncia judicial.
“Judicializar hoy, cuando todavía no están formalmente constituidas las agrupaciones políticas ni existen candidaturas oficiales, sería hacer oportunismo político con una cuestión institucional que merece seriedad”, afirmaron.
En esa línea, remarcaron que "no quieren presentar una acción solamente para generar repercusión mediática". “No vamos a presentar una acción solamente para hacer una conferencia de prensa o generar un título en los diarios”, expresaron.
La estrategia será esperar a que estén dadas las condiciones procesales y electorales necesarias para que una eventual presentación pueda ser analizada de fondo.
"Hoy no es el momento"
El partido de Catalán sintetizó su posición con una definición: “Hoy no es el momento”. Mientras tanto, aseguraron que el espacio continuará concentrado en la elaboración y difusión de sus propuestas para la provincia. “Hoy estamos trabajando en lo que realmente importa: llevarles nuestras propuestas a los tucumanos, explicar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y en cuánto tiempo”, señalaron.