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Créditos para autos del Banco Nación: lanzan una línea UVA de hasta $100 millones y sin prenda

El BNA amplía su programa “+Autos con BNA” con una opción ajustable por inflación. Permite financiar el 100% del vehículo, con cuotas iniciales desde los $292.000.

La gestión busca simplificar el acceso al mercado automotor.
La gestión busca simplificar el acceso al mercado automotor.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Banco Nación lanzó en Argentina una línea de créditos UVA de hasta $100 millones sin prenda para financiar autos 0km y usados, buscando facilitar el acceso al mercado.
  • La gestión es 100% online con DNI en concesionarias adheridas y amplía el plan "+Autos con BNA", ofreciendo cuotas iniciales menores a las de los préstamos a tasa fija.
  • La medida prevé impulsar las ventas del sector e innova con un seguro optativo atado a los salarios para evitar desfasajes por inflación en las futuras cuotas de los usuarios.
Resumen generado con IA

El Banco Nación (BNA) oficializó el lanzamiento de una nueva modalidad de créditos para la compra de vehículos, que se suma a su línea estratégica “+Autos con BNA”. A partir de hoy, los interesados podrán acceder a préstamos atados a la inflación (UVA) para adquirir unidades 0km o usadas de hasta 10 años de antigüedad. 

La gran ventaja competitiva de esta propuesta es que permite financiar hasta el 100% del valor del vehículo por un monto máximo de $100 millones, con el beneficio adicional de ser créditos “sin prenda”.

Banco Nación ofrece créditos UVA de hasta $100 millones para comprar autos 0 km y usados: tasas y cuotas

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La gestión busca simplificar el acceso al mercado automotor. El trámite podrá realizarse de manera 100% online en la red de más de 1.400 concesionarios adheridos y 1.800 puntos de venta, requiriendo únicamente la presentación del DNI.

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¿Cuál es la opción más conveniente?

Con la incorporación de los créditos UVA, el BNA ofrece ahora dos caminos distintos para los compradores. Por un lado, la línea tradicional en pesos mantiene una tasa fija con plazos de hasta 72 meses. Por el otro, la nueva alternativa UVA ofrece plazos de entre 12 y 60 meses, con un capital que se ajusta según el índice inflacionario.

La diferencia en el desembolso inicial es significativa. Según el ejemplo difundido por la entidad, para un préstamo de $10 millones a 60 meses, un cliente que percibe sus haberes en el BNA pagaría una cuota inicial estimada de $292.656 bajo la modalidad UVA. En contraste, si optara por la tasa fija en pesos, la primera cuota ascendería a $424.330. Para quienes no son clientes del banco, los valores iniciales se ubican en $343.333 (UVA) y $508.664 (Tasa Fija), respectivamente.

Tasas diferenciales y límites de ingresos

El costo financiero varía según el vínculo del cliente con la institución. Para quienes cobran su sueldo o jubilación en el Banco Nación, la tasa será de UVA más 19% TNA, mientras que para el resto de los usuarios será de UVA más 25% TNA. En el caso de optar por la tasa fija, las cuotas se calculan con un 36% TNA para clientes con haberes en el banco y un 46% para la cartera general.

En cuanto a la capacidad de pago, el banco estableció límites claros de afectación de ingresos:

- En préstamos UVA: la cuota no podrá superar el 25% de los ingresos netos.

- En préstamos a tasa fija: el límite es del 35% para clientes con haberes en el BNA y del 30% para el resto de los solicitantes.

Un “seguro” contra la inflación: el tope por salario

Dada la volatilidad económica, una de las innovaciones más destacadas de esta línea es la posibilidad de contratar una protección contra la inflación. Mediante el pago de una prima adicional de un punto porcentual anual, el cliente puede optar por un mecanismo de tope de cuota vinculado a la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Según informó el BNA, este esquema busca brindar “mayor previsibilidad sobre el valor de la cuota”, evitando que el ajuste por UVA dispare el pago mensual por encima de los aumentos salariales del usuario. 

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