Créditos para autos del Banco Nación: lanzan una línea UVA de hasta $100 millones y sin prenda

Tasas diferenciales y límites de ingresos

El costo financiero varía según el vínculo del cliente con la institución. Para quienes cobran su sueldo o jubilación en el Banco Nación, la tasa será de UVA más 19% TNA, mientras que para el resto de los usuarios será de UVA más 25% TNA. En el caso de optar por la tasa fija, las cuotas se calculan con un 36% TNA para clientes con haberes en el banco y un 46% para la cartera general.