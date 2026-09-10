La inflación de agosto fue del 1,7%, según el Indec

Resumen para apurados
- El Indec informó este jueves que la inflación de agosto en Argentina fue del 1,7%, impulsada a la baja por la desaceleración de alimentos y el fin del turismo invernal.
- El registro confirmó las previsiones de consultoras privadas que estimaban un IPC menor al 2%, tras una marcada caída en alimentos y una menor presión en alquileres y servicios.
- El dato servirá de base para redefinir las proyecciones de septiembre y evaluar la recuperación del poder adquisitivo salarial y la sostenibilidad del descenso de precios.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó este jueves el dato de inflación de agosto y confirmó la evolución que durante las últimas semanas habían anticipado las principales consultoras privadas: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvió a ubicarse por debajo del 2%.
La inflación de agosto fue del 1,7%, según informó el organismo estadístico. Con este resultado, el índice acumuló una suba de 21,3% en los primeros ocho meses del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,5%.
El resultado se conoció luego de que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires registrara una suba del 1,7% en agosto, en un contexto marcado por un menor ritmo de aumento de los alimentos y el final del efecto estacional de las vacaciones de invierno.
Inflación de agosto: qué esperaba el mercado
Antes de la publicación del INDEC, las principales consultoras privadas habían estimado que la inflación de agosto se ubicaría entre 1,4% y 1,9%.
Una de las proyecciones más optimistas había sido la de Fundación Libertad y Progreso, que estimó una inflación del 1,5%. El dato de esa consultora mostraba una desaceleración particularmente marcada en los alimentos.
Según su medición, ese rubro pasó de aumentar 2,9% en julio a 1,4% en agosto.
La entidad también había señalado una menor incidencia del rubro vivienda. Si bien las tarifas de luz, gas y agua continuaron aumentando, el relevamiento detectó una caída en los precios de los alquileres, lo que habría moderado el impacto sobre el índice general.
Qué pasó con los alimentos en agosto
El comportamiento de los alimentos fue uno de los principales factores que explicaron las expectativas de una inflación inferior al 2%.
La desaceleración del rubro resulta relevante porque se trata de uno de los componentes con mayor incidencia en el gasto de los hogares. Después del aumento registrado en julio, las mediciones privadas anticiparon una moderación durante agosto.
También contribuyó a contener el índice el menor impacto de los rubros vinculados con recreación y turismo.
El final de la estacionalidad asociada a las vacaciones de invierno redujo la presión sobre determinados servicios, según habían explicado las consultoras antes de la publicación del dato oficial.
Cuánto aumentaron los precios según las consultoras
C&T Asesores había proyectado una inflación del 1,6% para el Gran Buenos Aires (GBA) durante agosto. La estimación se encontraba por debajo de los registros de junio y julio, cuando el IPC había marcado 1,9% y 2,1%, respectivamente.
Desde la consultora habían destacado que se trataría del menor registro desde agosto del año anterior y remarcaron que, para encontrar niveles similares, había que remontarse a 2020, en plena pandemia.
Por su parte, el índice de Orlando Ferreres para el GBA también había registrado una suba del 1,6% mensual, con una variación interanual del 30,5%.
En esa medición, los mayores incrementos correspondieron a Educación, con 2,5%, y Vivienda, con 2,3%. También registraron subas del 2,3% los rubros Esparcimiento y Transporte y comunicaciones.
Los bienes y servicios estacionales habían aumentado 3,9%, mientras que los regulados habían registrado una suba mensual del 2,4%.
Qué habían previsto Analytica y Equilibra
Las estimaciones de las distintas consultoras mostraban algunas diferencias, aunque todas coincidían en un punto: la inflación de agosto se mantendría por debajo del 2%.
Analytica había proyectado una variación cercana al 1,7%, mientras que Equilibra calculaba un incremento del 1,9%.
En tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había ubicado la estimación para agosto en 1,7%, una décima por debajo de la encuesta anterior.
Para la denominada inflación núcleo, que excluye los componentes regulados y estacionales, los participantes del REM también habían estimado una variación del 1,7%.
El dato de inflación que mira el Gobierno
La publicación del IPC de agosto vuelve a poner el foco sobre la evolución de los precios después de varios meses en los que la inflación se mantuvo alrededor del 2%.
El dato oficial de X% deberá analizarse no sólo por su comparación con julio, sino también por el comportamiento de los distintos capítulos que integran el IPC.
La evolución de los alimentos, los servicios regulados, los alquileres, la educación y los gastos asociados al turismo serán algunos de los componentes clave para determinar si la desaceleración observada durante agosto puede sostenerse durante los próximos meses.
Con el dato difundido por el INDEC, el mercado tendrá ahora un nuevo punto de referencia para actualizar sus proyecciones sobre la inflación de septiembre y para evaluar la evolución del poder adquisitivo de los salarios y del consumo.