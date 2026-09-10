OpiniónColumnas El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres El furor por los retratos ochentosos recupera una estética atractiva, pero también invita a pensar qué dejamos fuera cuando miramos el pasado. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Perfiles de los famosos que hicieron el trend de los 80. Por Ale Casas Cau Hace 9 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Ranking notas premium El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991 Crecieron juntos en Los Tarcos y ahora comparten la Primera: la historia de los hermanos Rodríguez La única certeza es la incertidumbre política Recuerdos fotográficos: Pablo Rojas Paz, el yutero que tuvo que escribir “la maestra es buena y nos quiere”