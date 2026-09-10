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El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

El furor por los retratos ochentosos recupera una estética atractiva, pero también invita a pensar qué dejamos fuera cuando miramos el pasado.

Perfiles de los famosos que hicieron el trend de los 80.
Perfiles de los famosos que hicieron el trend de los 80.
Ale Casas Cau
Por Ale Casas Cau Hace 9 Hs

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