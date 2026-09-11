Seguridad

Quién es Carlos Paratore, el ex jugador de Atlético Tucumán que quedó involucrado en una causa por robos

En la temporada 2006/07, el ex jugador se incorporó al Decano, que por entonces disputaba el Argentino A. Su carrera.

CARLOS PARATORE
CARLOS PARATORE
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El exfutbolista Carlos Paratore fue interceptado en San Juan acusado de facilitar su auto para una serie de robos cometidos en distintas viviendas de la provincia.
  • El delantero brilló en el ascenso con Aldosivi e Independiente Rivadavia. Durante los operativos judiciales, la policía secuestró bienes robados y detuvo a otros sospechosos.
  • La UFI Delitos contra la Propiedad continuará con las pesquisas para definir el nivel de participación penal de Paratore y resolver la situación judicial de los implicados.
Resumen generado con IA

Carlos Alejandro Paratore nació en Godoy Cruz, Mendoza, el 19 de marzo de 1974, y construyó una extensa carrera como delantero en distintos clubes del fútbol de ascenso argentino. Su recorrido estuvo especialmente ligado a equipos de Cuyo, aunque también pasó por instituciones de otras provincias como Atlético Tucumán.

Su carrera comenzó en San Martín de San Juan, donde debutó en 1995. Un año después pasó a Juventud Alianza, también de San Juan, club en el que permaneció hasta 1999. Luego regresó a Mendoza para incorporarse a Independiente Rivadavia, donde tuvo una de las etapas más importantes de su trayectoria.

Carlos Paratore, ex jugador de Atlético Tucumán, quedó involucrado en una causa por robos en San Juan

Carlos Paratore, ex jugador de Atlético Tucumán, quedó involucrado en una causa por robos en San Juan

En 2003 llegó a Aldosivi de Mar del Plata. Con el conjunto marplatense fue parte del plantel que en 2005 consiguió el ascenso a la Primera B Nacional después de ser subcampeón del Argentino A.

Su paso por Atlético Tucumán

Después de un breve paso por Luján de Cuyo, Paratore llegó a Tucumán. En la temporada 2006/07 se incorporó a Atlético Tucumán, que por entonces disputaba el Argentino A.

El delantero permaneció en el Decano hasta 2008, en una etapa en la que el club tucumano competía por volver a los primeros planos del fútbol de ascenso. Su nombre quedó asociado a aquellos planteles que disputaron el Argentino A antes del posterior salto de Atlético hacia las categorías superiores.

En 2008 continuó su carrera en Huracán de Tres Arroyos y posteriormente regresó a Mendoza para jugar en San Martín. También pasó por Atlético Trinidad e Independiente Villa Obrera, en San Juan, completando un recorrido por diferentes equipos del fútbol del interior.

Del fútbol a una investigación policial

Años después de su etapa como futbolista, el nombre de Paratore volvió a aparecer en las noticias de San Juan, aunque esta vez por un motivo completamente diferente.

El exdelantero fue interceptado alrededor de las 6 en el barrio Aramburu, en Rivadavia, mientras circulaba en un Fiat Palio. El vehículo fue secuestrado por los investigadores, que buscan establecer si habría sido utilizado para brindar movilidad durante algunos de los hechos que forman parte de la pesquisa.

La investigación reúne distintos expedientes relacionados con robos y tentativas de robo en viviendas de Rivadavia, Pocito y Médano de Oro y está a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Los procedimientos derivaron en allanamientos simultáneos en Rawson y Rivadavia. Durante las requisas fueron encontrados televisores, computadoras, electrodomésticos, balanzas, bolsos con ropa y otros elementos que serían parte de los bienes denunciados como robados.

Además, fue detenido Román Ezequiel Molina Ovejero, señalado como uno de los presuntos integrantes activos del grupo. También fue aprehendido Exequiel Enrique Aballay, de 22 años, aunque en su caso por una causa contravencional.

La Justicia deberá determinar ahora qué participación tuvo cada una de las personas involucradas. En el caso de Paratore, su situación se encuentra vinculada a la investigación mientras los investigadores avanzan con la reconstrucción de los hechos.

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