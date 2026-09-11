San Martín apartó a Nicolás Ferreyra tras sus declaraciones y el futuro del defensor en el club es incierto

La crisis empezó con la charla exclusiva que Ferreyra mantuvo con LA GACETA. "Estoy pasando mucho estrés como capitán", reconoció el zaguero. A partir de ahí, apuntó contra el criterio futbolístico de Orfila: "A mi punto de vista, la importancia de los jugadores de experiencia en un equipo al que no se le dan los resultados, para mí es fundamental", afirmó. Y fue más allá: "Quizás hoy tenemos un entrenador en San Martín que por ahí no elige jugar con los jugadores de experiencia, que elige jugar con los chicos más jóvenes, con los chicos que salieron de las inferiores, que por ahí no han vivido muchos de estos momentos", sostuvo. También advirtió sobre el riesgo de esa apuesta: "Quizás se encuentre con esa presión de muy chico, quizás se está apurando en el proceso de maduración de ellos".