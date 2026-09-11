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San Martín apartó a Nicolás Ferreyra tras sus declaraciones y el futuro del defensor en el club es incierto

La decisión fue tomada por el cuerpo técnico de Alejandro Orfila y ratificada por la Comisión Directiva luego de los dichos del capitán en diálogo con LA GACETA.

SEPARADO. Nicolás Ferreyra fue apartado del plantel superior de San Martín.
SEPARADO. Nicolás Ferreyra fue apartado del plantel superior de San Martín. @CASMOficialok
Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán apartó este viernes a su capitán Nicolás Ferreyra del plantel profesional tras cuestionar públicamente al DT Alejandro Orfila en una entrevista.
  • El defensor criticó en LA GACETA la falta de referentes, el exceso de rotación táctica y el uso apresurado de juveniles ante los irregulares resultados del equipo.
  • Con la relación quebrada, la dirigencia negocia la rescisión del contrato del zaguero, ratificando la autoridad de Orfila de cara al próximo partido ante Agropecuario.
Resumen generado con IA

El impacto de las declaraciones de Nicolás Ferreyra a LA GACETA derivó en una decisión rápida en La Ciudadela. A través de un comunicado oficial emitido este viernes, el Club Atlético San Martín confirmó que el defensor central fue apartado del plantel profesional. La medida, adoptada por el entrenador Alejandro Orfila con el aval de la Comisión Directiva, fue una respuesta inmediata a los cuestionamientos públicos del futbolista hacia la conducción del equipo. El futuro inmediato del jugador es totalmente incierto.

"El Club A. San Martín informa que el futbolista Nicolás Ferreyra fue apartado del plantel profesional por decisión del Cuerpo Técnico, resolución que fue ratificada por la Comisión Directiva del Club", detalló el escueto texto difundido por la institución a través de sus canales oficiales.

La crisis empezó con la charla exclusiva que Ferreyra mantuvo con LA GACETA. "Estoy pasando mucho estrés como capitán", reconoció el zaguero. A partir de ahí, apuntó contra el criterio futbolístico de Orfila: "A mi punto de vista, la importancia de los jugadores de experiencia en un equipo al que no se le dan los resultados, para mí es fundamental", afirmó. Y fue más allá: "Quizás hoy tenemos un entrenador en San Martín que por ahí no elige jugar con los jugadores de experiencia, que elige jugar con los chicos más jóvenes, con los chicos que salieron de las inferiores, que por ahí no han vivido muchos de estos momentos", sostuvo. También advirtió sobre el riesgo de esa apuesta: "Quizás se encuentre con esa presión de muy chico, quizás se está apurando en el proceso de maduración de ellos".

Ferreyra fue claro en que la decisión de convocar a los más jóvenes es potestad del cuerpo técnico: "Esas son decisiones del entrenador, los más grandes no podemos hacer nada al respecto, solamente apoyarlos, tratar de contenerlos y tratar de guiarlos".

Asimismo, cuestionó con firmeza la rotación constante impuesta por el cuerpo técnico fecha tras fecha: "Tenemos un entrenador que por ahí no mantiene una base de un equipo, que hace cuatro o cinco cambios por partido. Entran y salen jugadores", disparó. "Por ahí ya se hace difícil salir a competir partido tras partido", agregó.

En la charla, Ferreyra vinculó esa falta de continuidad con situaciones similares vividas por Guillermo Rodríguez, Víctor Salazar, Diego Diellos, Nicolás Castro y Alan Cisnero. "En un grupo que viene falto de confianza, quizás por algunas tomas de decisiones del entrenador y su cuerpo técnico, considero que una victoria el fin de semana sería crucial", afirmó, en referencia al partido ante Agropecuario, después de que San Martín le ganara a Chacarita, empatara con Güemes y perdiera frente a Tristán Suárez.

Las declaraciones públicas del referente generaron un fuerte malestar en la concentración "Santa" y cerraron cualquier posibilidad de tregua con el cuerpo técnico. Frente a ese conflicto, la directiva entendió que la continuidad de Ferreyra dentro del plantel era insostenible y decidió respaldar la postura de Orfila. Con el defensor ya marginado de los entrenamientos grupales, la dirigencia trabaja para definir los términos legales y económicos para rescindir el contrato y poner punto final a su ciclo en el club.

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