“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833

El polvo y el tiempo suelen tapar las historias que nadie busca. Guillermo D'Hiriart pasaba hojas de legajos del siglo XIX en el Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán buscando decretos y papeles para reconstruir la gestión de Alejandro Heredia, gobernador durante una de las etapas más convulsionadas de la tercera década del 1800. En medio de esa rutina apareció un documento singular. Después otro, y luego uno más. Unificados por la antigua encuadernación, los papeles oficiales traían el eco de un episodio violento ocurrido a cientos de kilómetros de allí, apenas unas semanas antes de que esas hojas fueran escritas. Era enero de 1833 y la noticia confirmaba que una fuerza británica había tomado las Islas Malvinas.