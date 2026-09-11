El impacto del 1,7% de inflación en el dólar: así se moverá el techo cambiario en octubre

Desde comienzos de 2026, los límites superior e inferior del esquema cambiario se actualizan de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), aunque con un rezago de dos meses. El ajuste no se aplica de una sola vez, sino que las bandas se deslizan todos los días hábiles a un ritmo diario que, acumulado a lo largo del mes, equivale a esa tasa de inflación. Por eso, el dato de agosto determina la velocidad a la que se moverá el techo durante cada jornada de octubre.