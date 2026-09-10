Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT

Las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) asumieron su gestión bajo un mensaje de continuidad institucional y transparencia. La fórmula encabezada por el rector Sergio Mohamed y el vicerrector Horacio Madkur representa la prolongación del proyecto iniciado en 2018 por José García y profundizado por Sergio Pagani, centrado en el ordenamiento presupuestario y el saneamiento de la situación con YMAD.
En una entrevista en Panorama Tucumano, con Federico van Mameren, el binomio remarcó la fórmula surgió de un consenso interno entre el grupo de decanos, quienes determinaron que la representación debía emerger directamente de su seno. En ese marco de renovación natural con miras al ciclo 2026, la saliente vicerrectora Mercedes Leal quedó al margen de la propuesta al no consolidar el acuerdo necesario dentro del bloque de decanos durante las negociaciones, dijeron.
Entre los principales lineamientos planteados se destaca la atención prioritaria a los estudiantes para evitar el abandono en los primeros años y flexibilizaciones horarias. En materia económica y de infraestructura, Mohamed remarcó que los fondos derivados de YMAD se asignarán estrictamente a planes de obras aprobados por el Consejo de Decanos y el Consejo Superior.
1- Deserción estudiantil: buscarán mitigar el abandono de carreras
La retención estudiantil durante los primeros años será prioridad de las autoridades frente a las elevadas cifras de desgranamiento. Mohamed y Madkur mencionaron que es algo en lo que se viene trabajando desde la gestión anterior. En ese sentido, señalaron que para mitigar el abandono del 43%, que no se reinscribe tras el primer año, la universidad implementará tutorías docentes y de pares, programas de acompañamiento para la finalización de carreras y un monitoreo continuo. “Un sistema de alerta temprana”, resumió Mohamed. “Si este chico hace un mes que no está viniendo a clases, que no rinde… llamarlos”, dijo, de manera similar a los planes que se vienen trabajando para la finalización de carrera. “Algo parecido con tutoría de pares o docentes para acompañar a los chicos para detectar ese abandono, que es multicausal. El abandono en primer año no tiene una causa. Se reinscriben en segundo año un 57%”, mencionó”. En ese sentido, el recto consideró que hay factores vocaciones y económicos que inciden, por más que la Provincia colabore con el boleto universitario o que la Universidad tenga tres comedores y ayude con un menú bastante económico. “Hay veces que los números en la casa no cierran y el chico tiene que trabajar”, planteó.
2- Cursado flexible: plantearán esquemas de bandas horarias
Las flamantes autoridades destacaron que desde hace tiempo la universidad se viene acercando a los estudiantes del interior mediante un plan de desarrollo académico que busca evitar el traslado obligatorio de los alumnos hacia San Miguel de Tucumán mediante la consolidación de centros universitarios en municipios del interior como Trancas, Monteros, Banda del Río Salí, Bella Vista, Aguilares y Concepción, acercando carreras como Medicina, Enfermería, Abogacía y Ciencias Económicas. Esta política ha elevado la proporción de alumnos residentes en el interior provincial del 25% al 43% del total del estudiantado, según destacó Madkur en la entrevista. “En vez de que los chicos vengan al centro en algunas carreras... ir hacia el interior”, destacó como lógica la determinación. Mohamed, en ese sentido, reconoció que la UNT no puede llevar todas las carreras al interior y que, por más ayuda que se otorgue, las realidades de los alumnos son dispares, lo que termina afectando también el cursado de las carreras. En ese sentido, lo que proponen son esquemas de bandas horarias flexibles que permitan conciliar el estudio con el trabajo, en articulación con el boleto estudiantil y la red de comedores.
3- Inteligencia artificial: redactarán un reglamento de convivencia
En pleno auge de la inteligencia artificial (IA), van Mameren preguntó cómo se puede controlar la aplicación de estas herramientas entre los estudiantes de la casa de altos estudios. “Lo hemos puesto entre los ejes de campaña”, alertó el rector. Y el vicerrector complementó: “Siempre les digo a los docentes que no es un problema. Todos los estudiantes la usan y el mundo profesional lo usa. Todos la usamos y tiene que ser una realidad”, reconoció. Explicó seguidamente que la propuesta que tienen contempla capacitar al cuerpo docente en el uso de la IA y redactar un reglamento de convivencia académica para su integración pedagógica, promoviendo el pensamiento crítico mediante el planteo de preguntas e identificación de sesgos. “Ya estamos trabajando en eso”, adelantó. Reconoció que es un cambio tecnológico “muy radical” que atraviesa los procesos de enseñanza y de evaluación. “La universidad es el lugar en donde vos la podés analizar y mostrar sus riesgos... nosotros lo que queremos hacer es presentar preguntas”, dijo Madkur. A su vez, consideró que la IA va a ayudar mucho en el soporte burocrático.
Mohamed consideró que servirá para poder implementar una suerte de semáforo para poder determinar dónde están teniendo problemas. “Es una herramienta que tenemos que usar a favor. No podemos desconocerla. El mayor problema es cómo evalúa el docente eso hoy en día. El estudiante la va a usar, eso es innegable”, desarrolló.
4- Gabinete de la UNT: Saab continuará en la Secretaría General
El binomio Mohamed-Madkur confirmó que José Hugo Saab continuará desempeñándose como secretario general de la UNT. “Es una figura que tiene muchos años en la Universidad”, dijo el vicerrector, y afirmó que su poder es relativo porque en la universidad se construye en base a las elecciones de los Consejos Directivos de cada una de las facultades. “No es que sólo el decano tenga el poder, sino que de ahí se constituye la Asamblea. El poder real está ahí. Un secretario general no puede incidir en un padrón electoral. No puede cambiar nada de un proceso”, ahondó. Ambos rechazaron que sea Saab quien decida los nombres de la fórmula, sino que en este caso -dijeron- los nombres salieron de un consenso de decanos. “Va a seguir siendo secretario general”, remarcó Mohamed. Lo definió como un “solucionador continuo de problemas” y un nexo clave con los municipios, la Legislatura y los poderes del Estado. “Es un nexo importante. Ha sido concejal, tiene nexos con muchos legisladores, ministros… A mí personalmente como secretario de planeamiento me ha solucionado un montón de problemas. Conoce la universidad y las áreas que dependen de él, que son sensibles, funcionan perfectamente. No veo la reacción de cambiar”, insistió el rector.
En otro tramo de la entrevista mencionó que la Universidad no puede prescindir de la experiencia del ex rector Sergio Pagani, y que están conversando para que se incorpore en una Unidad de Planificación Universitaria. “El quiere mirar el futuro, no el día a día. No quiere ser secretario. Sergio lo que tiene es la característica de anticiparse a los problemas. Le gusta mucho planificar y ordenar, lo ha demostrado en Exactas y en la Universiidad”, dijo Mohamed.
En declaraciones previas, en tanto, mencionó que habrá cambios en el gabinete, pero que la mayoría sería el mismo que venía trabajando hasta ahora.
5- Planta docente: buscarán reducir más el interinato
Al ser consultado por van Mameren sobre qué dejaría conforme a Mohamed al final de su gestión en 2030, el flamante rector resaltó que la gestión que encabezó Sergio Pagani comenzó con un 54% de docentes interinos y que, hasta aquí, se logró reducir en más de la mitad: hasta un 25%, según afirmó. En ese sentido, el ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología adelantó que uno de sus objetivos es ahondar con esas políticas hasta llegar a un 10% o 15%. Otro objetivo que mencionó de cara a estos cuatro años de trabajo que se vienen, mencionó la capacitación para no docentes sobre el uso de inteligencia artificial para mejorar los procesos administrativos.
6- Transparencia e YMAD: gestión de fondos y licitaciones públicas
Mohamed, precisó el destino que tendrán los recursos provenientes de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). Según detalló, el artículo 166 del estatuto universitario determina que los ingresos deben asignarse exclusivamente a un plan de obras elaborado por el Consejo de Decanos y aprobado por el Consejo Superior. La normativa exige volcar dicho presupuesto a infraestructura edilicia hasta completar el equivalente a los 135.000 metros cuadrados comprometidos en 2006. Mohamed aclaró que las prioridades varían según la unidad académica, abarcando desde la construcción de laboratorios hasta el mantenimiento de edificios existentes.
El rector también mencionó que la Secretaría de Planeamiento actuará como brazo ejecutor bajo criterios de acceso público a la hora de licitarse una obra. Tras la eliminación del Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, las licitaciones quedaron abiertas a cualquier empresa y los pliegos se entregan sin costo. Recordó que las aperturas de ofertas se realizan de forma presencial en la sala del Consejo Superior y se transmiten en directo por el canal de YouTube de la institución. Como medida adicional de control, la flamante administración adelantó que incorporará la publicación de los certificados de obra y gráficos de avance físico y financiero en la página web oficial. Con esta herramienta, cualquier ciudadano podrá verificar en porcentaje y monto el nivel de ejecución de cada proyecto financiado por la universidad, según remarcó.