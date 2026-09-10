Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT

1- Deserción estudiantil: buscarán mitigar el abandono de carreras

La retención estudiantil durante los primeros años será prioridad de las autoridades frente a las elevadas cifras de desgranamiento. Mohamed y Madkur mencionaron que es algo en lo que se viene trabajando desde la gestión anterior. En ese sentido, señalaron que para mitigar el abandono del 43%, que no se reinscribe tras el primer año, la universidad implementará tutorías docentes y de pares, programas de acompañamiento para la finalización de carreras y un monitoreo continuo. “Un sistema de alerta temprana”, resumió Mohamed. “Si este chico hace un mes que no está viniendo a clases, que no rinde… llamarlos”, dijo, de manera similar a los planes que se vienen trabajando para la finalización de carrera. “Algo parecido con tutoría de pares o docentes para acompañar a los chicos para detectar ese abandono, que es multicausal. El abandono en primer año no tiene una causa. Se reinscriben en segundo año un 57%”, mencionó”. En ese sentido, el recto consideró que hay factores vocaciones y económicos que inciden, por más que la Provincia colabore con el boleto universitario o que la Universidad tenga tres comedores y ayude con un menú bastante económico. “Hay veces que los números en la casa no cierran y el chico tiene que trabajar”, planteó.