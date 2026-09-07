Créditos para comprar autos: cuánto se paga y por qué economistas advierten por el riesgo del Banco Nación

El nuevo programa “+Autos con BNA” del Banco Nación reabrió el debate sobre el financiamiento para comprar vehículos en Argentina. La propuesta permite acceder a créditos para autos 0 km y usados, pero economistas y analistas financieros cuestionaron el costo de las operaciones y alertaron sobre el riesgo de que el comprador quede con un “capital negativo” durante buena parte del préstamo.