Créditos para comprar autos: cuánto se paga y por qué economistas advierten por el riesgo del Banco Nación
Los nuevos créditos del Banco Nación permiten financiar hasta el 100% del valor de un auto, con opciones en pesos y UVA. Sin embargo, un análisis de Eco Go advierte que el comprador puede quedar con una deuda superior al valor del vehículo durante los primeros años.
Resumen para apurados
- Economistas alertaron recientemente en Argentina sobre los créditos para autos de Banco Nación, porque la depreciación y las tasas generan una deuda mayor al valor del vehículo.
- La línea financia hasta el 100% en pesos o UVA. Un informe de Eco Go reveló que en el primer año el comprador enfrenta un capital negativo cercano a los 13 millones de pesos.
- Mientras el Gobierno busca reactivar las ventas automotrices, analistas advierten que la dificultad para cancelar el préstamo condicionará la solvencia de futuros compradores.
El nuevo programa “+Autos con BNA” del Banco Nación reabrió el debate sobre el financiamiento para comprar vehículos en Argentina. La propuesta permite acceder a créditos para autos 0 km y usados, pero economistas y analistas financieros cuestionaron el costo de las operaciones y alertaron sobre el riesgo de que el comprador quede con un “capital negativo” durante buena parte del préstamo.
El análisis realizado por Sebastián Menescaldi, director adjunto de Eco Go, tomó como referencia la compra de un Fiat Cronos por unos $35 millones y concluyó que, con determinadas condiciones de financiamiento, el saldo de la deuda puede superar ampliamente el valor de mercado del vehículo. En el primer año, la diferencia podría llegar a unos $13 millones.
Qué créditos para autos ofrece el Banco Nación
El programa del BNA permite financiar hasta el 100% del valor del vehículo, sin garantía prendaria, tanto para autos 0 km como usados de hasta diez años de antigüedad. El monto máximo por usuario es de $100 millones.
Las alternativas son:
Créditos en pesos: hasta 72 meses, con una tasa fija del 36% TNA para clientes que cobran su sueldo en el Banco Nación y del 46% TNA para el público general.
Créditos UVA: plazos de entre 12 y 60 meses, con una tasa de UVA + 19% TNA para clientes con haberes en el BNA y de UVA + 25% TNA para el resto.
En la modalidad UVA, la afectación máxima de los ingresos netos es del 25%.
Por qué los economistas cuestionan los créditos para autos
El principal problema señalado por Eco Go es la combinación entre la depreciación inmediata de un auto 0 km y la lenta reducción del capital adeudado en un crédito UVA con una tasa real elevada.
En el ejemplo analizado, el valor del Fiat Cronos pasa de casi $43 millones a unos $26 millones durante el primer año, mientras que el saldo de la deuda baja mucho más lentamente: de unos $43 millones iniciales a aproximadamente $38 millones.
El resultado es el denominado “capital negativo” o “negative equity”: el comprador debe más dinero del que vale el auto.
La peor diferencia aparece alrededor del mes 12. De acuerdo con el análisis citado por iProfesional, el patrimonio negativo alcanza unos $12,1 millones con una tasa UVA + 19% y llega a $12,8 millones con UVA + 25%.
Un año después, vender el auto no alcanza para cancelar la deuda
El riesgo aparece con mayor claridad si el comprador necesita desprenderse del vehículo durante los primeros años del crédito.
Según la simulación, después de un año el auto podría valer alrededor de $26 millones, mientras que el saldo de la deuda rondaría los $38 millones. En ese escenario, vender el vehículo no alcanzaría para cancelar el préstamo y el comprador debería afrontar una deuda remanente cercana a $13 millones, además de quedarse sin auto.
El equilibrio recién llegaría aproximadamente en el mes 36 para la alternativa con UVA + 19% y en el mes 38 para la de UVA + 25%. Es decir, durante buena parte del financiamiento el valor del vehículo permanecería por debajo del monto adeudado.
Cuánto sería la cuota de un crédito para comprar un auto
La simulación sobre un préstamo de $35,1 millones muestra una cuota inicial de $1.204.899. Con el límite de afectación del 25%, el solicitante debería contar con un ingreso neto mensual de al menos $4.819.596.
Si se toma como supuesto una inflación mensual del 1,5%, para el mes 12 la cuota ascendería a unos $1.498.140 y el ingreso mínimo necesario para mantener el límite de afectación llegaría a $5.992.560. Al mismo tiempo, el saldo deudor crecería desde $35,1 millones hasta aproximadamente $38,63 millones.
Qué dijo Sturzenegger sobre los nuevos créditos del Banco Nación
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió la iniciativa y destacó que el objetivo es ampliar el acceso al crédito y reactivar el mercado automotor.
Frente a las críticas, sostuvo que nadie está obligado a contratar estos préstamos y resumió su posición con una frase: “Si no te gusta, pasás”. También destacó que los plazos de hasta cinco años permiten reducir el valor de las cuotas iniciales frente a los créditos ofrecidos tradicionalmente por las terminales.
El debate, entonces, no pasa solamente por cuánto cuesta la cuota inicial. La principal advertencia de los economistas apunta a qué ocurre con la deuda y con el valor del auto durante los primeros años del préstamo, especialmente si el comprador necesita vender el vehículo antes de terminar de pagarlo.