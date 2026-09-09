Seguí la sesión en Diputados: la oposición busca tratar la morosidad familiar y la emergencia en discapacidad
Resumen para apurados
- La oposición convocó a una sesión especial este miércoles en Diputados para emplazar el tratamiento del sobreendeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad.
- Tras no lograr desactivar el quórum, La Libertad Avanza y sus aliados resolvieron bajar al recinto para intentar imponer un cronograma propio en los giros a comisión.
- La disputa por los plazos parlamentarios medirá la fuerza del oficialismo frente a demandas sociales urgentes de morosidad crediticia y prestaciones de salud.
La Cámara de Diputados vuelve al recinto este miércoles para concretar una sesión especial desde las 12. La oposición busca avanzar con dos temas que permanecían sin tratamiento: los proyectos vinculados al sobreendeudamiento y la morosidad familiar y la prórroga por un año de la Emergencia en Discapacidad.
La sesión tiene como objetivo emplazar a las comisiones para que comiencen a tratar los dictámenes correspondientes. Frente a la decisión de la oposición de avanzar con la convocatoria, el oficialismo resolvió a último momento bajar al recinto, junto con el Pro y sectores del radicalismo, en un intento por imponer su estrategia y un cronograma propio.
La bancada de La Libertad Avanza, que conduce Gabriel Bornoroni, reunió este martes a sus aliados en el Salón de Honor de la Cámara baja. El encuentro fue encabezado por Bornoroni y Silvana Giudici y contó con la participación de representantes del Pro, Karina Banfi y legisladores provinciales.
La finalidad del oficialismo fue convencer a los bloques dialoguistas de no concurrir al recinto este miércoles, con la promesa de presentar una propuesta superadora para los dos temas. Sin embargo, ante la imposibilidad de evitar el quórum, La Libertad Avanza decidió que sus 95 diputados concurran al recinto a las 12, consignó el sitio Parlamentario.
El debate por la morosidad familiar
Uno de los principales puntos de la sesión será el tratamiento de los proyectos relacionados con el sobreendeudamiento familiar, una cuestión que la oposición busca llevar a las comisiones para que avance su discusión.
La oposición solicitará que los proyectos tengan solamente dos giros: a la comisión de Finanzas, presidida por Santiago Pauli, y a la de Defensa del Consumidor, a cargo de Hugo Yasky.
En este punto, las fechas que pretende fijar la oposición no coincidirían con las propuestas por La Libertad Avanza, aunque podrían quedar establecidas dentro de la misma semana.
El oficialismo había anunciado como alternativa que los proyectos vinculados al sobreendeudamiento familiar sean tratados el 30 de septiembre en un plenario de las comisiones de Finanzas, Defensa del Consumidor y Presupuesto.
Emergencia en discapacidad
El otro eje de la sesión será la prórroga por un año de la Emergencia en Discapacidad. La oposición buscará que el proyecto sea girado a la comisión de Discapacidad, que preside Gerardo Huesen, y a Presupuesto y Hacienda, a cargo del libertario Bertie Benegas Lynch.
Por su parte, el oficialismo estableció como fecha tentativa para dictaminar sobre la prórroga el 23 de septiembre.
En la reunión de este martes, además, el Pro planteó al oficialismo la necesidad de que se cumpla con los prestadores de discapacidad, tal como establece la Ley 27.793, de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso en 2025.
El pedido de sesión fue firmado por Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda, Coherencia, Elijo Catamarca y Argentina Federal. También confirmaron su presencia La Neuquinidad, Independencia y los sanjuaninos de Producción y Trabajo, además del monobloquista puntano Jorge "Gato" Fernández.
Con estos respaldos, la oposición asegura que podrá superar los 129 diputados necesarios para abrir la sesión.