Seguí la sesión en Diputados: la oposición busca tratar la morosidad familiar y la emergencia en discapacidad

La sesión tiene como objetivo emplazar a las comisiones para que comiencen a tratar los dictámenes correspondientes. Frente a la decisión de la oposición de avanzar con la convocatoria, el oficialismo resolvió a último momento bajar al recinto, junto con el Pro y sectores del radicalismo, en un intento por imponer su estrategia y un cronograma propio.