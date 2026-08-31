La Iglesia advirtió sobre el endeudamiento de las familias y pidió que el Gobierno no tenga “una mirada superficial”

Al respecto, monseñor Colombo distinguió entre las diferentes trampas financieras en las que caen las familias. “Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas y otras que son a gotas, que uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer”, advirtió. El religioso resaltó que muchas personas se ven obligadas a “ponerse en deudas para sacrificar algún ítem necesario para tener alguna situación de poder satisfacer algún ítem, no deja de preocupar y sobre todo, las consecuencias”.