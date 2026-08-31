La Iglesia advirtió sobre el endeudamiento de las familias y pidió que el Gobierno no tenga “una mirada superficial”

Resumen para apurados
- La Conferencia Episcopal Argentina reclamó hoy al Gobierno regular las deudas familiares abusivas ante el aumento de la morosidad y la vulnerabilidad financiera en el país.
- La mora en billeteras virtuales trepó al 30,1%, con 6 millones de personas afectadas y compromisos de pago que absorben casi un cuarto de los salarios promedio de los hogares.
- La advertencia presiona por topes legales al crédito y coincide con los preparativos de la visita del papa León XIV, en medio de un complejo escenario de fragilidad socioeconómica.
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, manifestó su profunda preocupación por el creciente nivel de morosidad en los hogares. El prelado exigió la implementación de criterios regulatorios ante lo que considera deudas abusivas y reclamó una intervención activa del Estado para aliviar la situación financiera de los sectores más vulnerables.
El reclamo de regulación frente a las "deudas leoninas"
Según la conducción de la Iglesia, el fenómeno del sobreendeudamiento ya no es una situación aislada, sino un problema estructural que requiere atención inmediata. Colombo trazó un paralelismo con la ludopatía online y advirtió sobre los riesgos de las nuevas herramientas financieras. “Familias que se endeudaban por razón del juego, como adicción. Ahora, esta situación que se agrega, que es el tener que afrontar muchas veces por causa del uso de las billeteras electrónicas”, señaló.
El titular de la CEA fue categórico al exigir que las autoridades no ignoren la problemática. “Lo que no se puede es tener una mirada superficial, ni menos decir: ‘No nos interesa o que se arreglen’”, sostuvo. En ese sentido, propuso establecer límites éticos y legales al financiamiento: “Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar”, afirmó.
La morosidad récord en billeteras virtuales
El análisis eclesial coincide con datos alarmantes sobre la capacidad de pago de los argentinos. Según informes basados en estadísticas del Banco Central (BCRA), la mora en billeteras virtuales trepó al 30,1% en junio de 2026, superando los peores registros de la pandemia. Actualmente, casi 6 millones de personas se encuentran en situación irregular, y el costo de los servicios de deuda ya consume, en promedio, el 24,1% de la masa salarial de los hogares.
Al respecto, monseñor Colombo distinguió entre las diferentes trampas financieras en las que caen las familias. “Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas y otras que son a gotas, que uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer”, advirtió. El religioso resaltó que muchas personas se ven obligadas a “ponerse en deudas para sacrificar algún ítem necesario para tener alguna situación de poder satisfacer algún ítem, no deja de preocupar y sobre todo, las consecuencias”.
La visita del papa León XIV en un escenario de fragilidad social
Las advertencias del Episcopado se dan en la antesala de un evento histórico: la llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista para el próximo 8 de noviembre. El viaje apostólico, que incluirá también a Uruguay y Perú, marcará el regreso de un pontífice al país tras casi cuatro décadas. La agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, que incluyen encuentros en la cárcel de Devoto y un posible acto masivo en el estadio Monumental.
Monseñor Colombo destacó la relevancia de este viaje y la predisposición del Santo Padre frente a la realidad que atraviesa su país natal. “El espíritu y el entusiasmo del Papa es muy grande. Creo que está con mucho interés”, aseguró.