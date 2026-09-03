En medio de la morosidad récord, el uso de tarjetas de crédito cayó más del 10% interanual en agosto

Guillermo Barbero, socio de la consultora, advirtió sobre un "ritmo mensual creciente" del promedio de la caída y señaló que esto "confirma que la contracción se está acelerando". "La caída en el último trimestre es mayor que la caída en el semestre, y a su vez es mayor que la caída del año: -3,4% trimestral, -5,9% semestral, y -10,1% anual", apuntó.