En medio de la morosidad récord, el uso de tarjetas de crédito cayó más del 10% interanual en agosto

Resumen para apurados
- En agosto, el uso de tarjetas de crédito en Argentina cayó un 10,1% interanual debido a la morosidad récord y la retracción del financiamiento, según First Capital Group.
- La mora de los hogares alcanzó el 12,94% en julio con 5,9 millones de deudores irregulares en el BCRA, lo que motivó a los bancos a suspender plásticos y restringir límites.
- La contracción del crédito se acelera mes a mes; mientras los morosos quedan excluidos, los clientes solventes evitan endeudarse, lo que profundizará la caída del consumo.
El uso de tarjetas de crédito cayó 10,1% interanual en agosto, en un contexto marcado por el aumento de la morosidad y una menor utilización del financiamiento por parte de los consumidores, según el último informe elaborado por First Capital Group.
Guillermo Barbero, socio de la consultora, advirtió sobre un "ritmo mensual creciente" del promedio de la caída y señaló que esto "confirma que la contracción se está acelerando". "La caída en el último trimestre es mayor que la caída en el semestre, y a su vez es mayor que la caída del año: -3,4% trimestral, -5,9% semestral, y -10,1% anual", apuntó.
Qué pasó con el financiamiento en dólares
El saldo financiado en dólares mediante tarjetas de crédito también mostró una baja durante agosto. Disminuyó un 15,9% mensual y llegó a U$S670 millones para el total acumulado.
Pese a la caída mensual, el monto registró un crecimiento interanual del 1,5%, frente a los U$S660 millones correspondientes al cierre del mismo mes del año anterior.
"El turismo en el exterior y las compras internacionales a través de plataformas comerciales mantienen la demanda en valores estables a lo largo del año", explicó el socio de First Capital Group, consignó C5N.
¿Pueden usar tarjeta de crédito las personas morosas?
De acuerdo con la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 5,9 millones de personas tenían deudas en situación irregular en julio. La cifra representa al 28% de quienes cuentan con algún tipo de crédito.
Para que una deuda sea considerada irregular debe acumular más de 90 días de atraso.
En el conjunto del sector privado no financiero, la mora pasó del 7,63% en junio al 7,73% en julio. El incremento fue más pronunciado entre los hogares: el indicador avanzó del 12,77% al 12,94%.
En las empresas, en tanto, la morosidad pasó del 3,50% al 3,61%.
Qué ocurre con las tarjetas de quienes están en mora
La situación de los deudores también impacta directamente sobre el acceso al financiamiento mediante tarjetas de crédito.
"Los clientes en situación irregular no pueden utilizar sus plásticos pues los mismos han sido suspendidos y las Entidades Financieras restringen la actualización de los límites de crédito, solo sus mejores clientes reciben mayores calificaciones crediticias, pero paradójicamente estos sectores son los menos propensos a endeudarse dada la situación actual", recordó Barbero.