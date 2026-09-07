Morosidad: más de 257.000 tucumanos tienen deudas en situación irregular

Montos promedio de deuda morosa

En cuanto a los montos, las familias tucumanas registran préstamos morosos promedio inferiores a la media nacional en bancos y en el total del sistema, aunque superiores en billeteras virtuales: $ 2.237.331 en bancos (vs. $ 3.274.414 país), $ 1.296.291 en billeteras virtuales (vs. $ 1.199.936 país) y $ 2.039.111 en el total del sistema (vs. $ 2.556.203 país).