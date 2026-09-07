Morosidad: más de 257.000 tucumanos tienen deudas en situación irregular
Según un informe del CEPA, el incumplimiento en la provincia alcanza al 18,9% del total del sistema crediticio y el 67,1% de los deudores tiene entre 25 y 54 años. Tucumán se ubica sexta entre las 24 jurisdicciones del país, entre las de mayor nivel endeudamiento.
Resumen para apurados
- En julio de 2026, más de 257.000 tucumanos cayeron en morosidad crediticia (18,9%), superando la media nacional por dificultades de pago, según un informe del CEPA.
- El 67% de los deudores tiene entre 25 y 54 años. La mora trepó al 35,1% en billeteras virtuales y 179.000 personas se encuentran en situación irrecuperable ante el sistema financiero.
- La alta proporción de deudas incobrables presiona el consumo familiar y limita el crédito futuro, mientras el BCRA exige a los bancos refinanciar pasivos con tasas más accesibles.
La morosidad de las familias tucumanas llegó al 18,9% en julio de 2026 considerando el total del sistema crediticio, por encima del 15,7% registrado a nivel nacional. Según el informe Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con datos del Banco Central (BCRA), Tucumán se ubicó sexta entre las 24 jurisdicciones del país con mayor nivel de incumplimiento.
Con base en información del BCRA, la morosidad de las familias de la provincia en el sistema bancario se ubicó en el séptimo mes de 2026 en 13%, un nivel similar al 13% registrado para el total del país.
En billeteras virtuales, la mora en Tucumán (35,1%) supera al promedio del total país (33,9%), confirmando que este segmento concentra los niveles de incumplimiento más elevados de todo el sistema financiero, tanto a nivel provincial como nacional.
En el total del sistema crediticio (bancos + proveedores no financieros de crédito o billeteras virtuales), donde Tucumán exhibe una morosidad de 18,9% frente al 15,7% nacional.
Morosos
En términos de cantidad de deudores, Tucumán registra 257.365 personas morosas en el total del sistema, lo que representa el 4,3% del total nacional (5.935.719 deudores morosos), una proporción superior a la participación poblacional de la provincia (3,8% de los 46.466.688 habitantes del país).
Los deudores morosos exclusivos del sistema bancario en Tucumán equivalen a 3,4% del total nacional, cifra que se ubica por debajo del peso poblacional de la provincia en el país.
En cuanto a los exclusivos de billeteras virtuales, la participación de la provincia alcanza 4,8%, ubicándose por encima de su proporción dentro de la población nacional. Esto refleja una mayor penetración relativa de la morosidad en ese segmento.
En el ranking
Tucumán registra 18,9% de morosidad, uno de los valores más altos de todo el país. Ocupa el sexto puesto sobre 24 jurisdicciones (provincias + CABA), es decir, se ubica entre las jurisdicciones con mayor nivel de morosidad, por detrás de San Juan (20,7%) y por delante de Corrientes (18,6%).
En términos absolutos, Tucumán concentra 257.365 deudores morosos, lo que la coloca en el puesto 6° sobre 24 jurisdicciones, por detrás de Mendoza (271.476) y por delante de Salta (186.635).
Morosidad según edad
Los datos revelan que el grueso de las personas con deudas irregulares se ubica en el rango de 25 a 54 años (67,1%). El punto máximo de incumplimiento financiero se localiza en los adultos de entre 25 y 34 años, alcanzando 70.999 individuos afectados.
A partir de los 40 años, la cantidad de deudores baja en cada tramo hasta los 64 años.
El último grupo (65 años y más) junta muchas más edades que los demás tramos, por eso muestra un número más alto, no porque la mora vuelva a subir.
Montos promedio de deuda morosa
En cuanto a los montos, las familias tucumanas registran préstamos morosos promedio inferiores a la media nacional en bancos y en el total del sistema, aunque superiores en billeteras virtuales: $ 2.237.331 en bancos (vs. $ 3.274.414 país), $ 1.296.291 en billeteras virtuales (vs. $ 1.199.936 país) y $ 2.039.111 en el total del sistema (vs. $ 2.556.203 país).
La brecha entre el monto promedio adeudado en el total del sistema y en billeteras virtuales -de $0,7 millones en Tucumán y de $1,4 millones a nivel país- evidencia que, si bien las billeteras concentran la mayor cantidad de deudores morosos, los montos individuales comprometidos son menores que en el sistema bancario tradicional.
Tucumán registra préstamos morosos promedio por familia de $ 2 millones en julio de 2026, ubicándose en el puesto 16° del ranking nacional. El valor se encuentra por debajo del promedio del país, de $ 2,6 millones, aunque supera al de varias provincias del norte y centro del país.
Entre las jurisdicciones con mayores niveles se destacan Tierra del Fuego ($4,9 millones), Santa Cruz ($4,4 millones), CABA ($4,2 millones) y Neuquén ($3,7 millones).
Cantidad de morosos por situación
En la provincia de Tucumán, la distribución de la mora muestra que la Situación 3 (con problemas-riesgo medio) abarca a 26.330 personas, mientras que la Situación 5 (irrecuperable) concentra 179.068 casos, posicionándose como la categoría más numerosa de la serie.
Por su parte, la Situación 4 (alto riesgo de insolvencia) se ubica en un nivel intermedio entre ambos niveles, registrando a 51.970 personas.
En conjunto, los datos permiten dimensionar la cantidad de personas de la provincia que atraviesan distintos grados de irregularidad en el cumplimiento de sus obligaciones de pago, con una mayor concentración en los niveles de mora más severos.