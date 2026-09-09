Ricardo Kirschbaum, periodista: “Mientras nos atacan y nos insultan tenemos que hacer bien nuestro trabajo”

- No me las imagino porque no me imagino todavía el impacto real que va a tener la inteligencia artificial sobre nuestra profesión. Hay que pensar que cuando yo comencé existía el télex, que era una especie de maravilla. Y a lo largo de mi trayectoria se incorporó el fax. Me acuerdo de la primera laptop que utilicé en una visita de Alfonsín a Washington: pesaba ocho kilos... La transformación es tan rápida que es difícil imaginar una Redacción. En Clarín estamos en plena transición, abandonando el edificio histórico de Tacuarí y Piedras, y armando una nueva Redacción de acuerdo con el contexto del año 2026. Pero el año 2030 no sabemos cómo va a ser. Lo que sí creo es que va a ser un periodismo menos vinculado al texto y mucho más vinculado a la imagen y al mundo de las redes. Pero siempre va a persistir en cierta parte de la población, que es más longeva, un hábito cultural que es difícil de romper: el hábito de tener un orden jerárquico de noticias. Eso lo decide un editor. Me parece que es una ventaja comparativa que todavía tienen los diarios, esa poder de fijar la agenda noticiosa.