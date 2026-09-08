Condenan a una ART a pagar una indemnización millonaria y a brindar asistencia médica vitalicia a un policía accidentado
El fallo determinó que el accidente de tránsito ocurrió en ocasión del trabajo al acreditarse una orden superior de servicio e impuso a la aseguradora la obligación de costear prestaciones integrales de por vida.
Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán condenó a una ART a indemnizar y dar asistencia médica de por vida a un policía accidentado mientras cumplía una orden de servicio.
- El fallo judicial acreditó que el siniestro vial ocurrió en ocasión laboral, obligando a la aseguradora a costear prestaciones médicas integrales en forma vitalicia.
- La resolución sienta un precedente clave para las fuerzas de seguridad respecto a la responsabilidad patronal y de las ART ante siniestros viales en cumplimiento del deber.
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