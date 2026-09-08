Resolución judicial

Condenan a una ART a pagar una indemnización millonaria y a brindar asistencia médica vitalicia a un policía accidentado

El fallo determinó que el accidente de tránsito ocurrió en ocasión del trabajo al acreditarse una orden superior de servicio e impuso a la aseguradora la obligación de costear prestaciones integrales de por vida.

El Palacio de Tribunales, donde se tomó la resolución.
El Palacio de Tribunales, donde se tomó la resolución.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán condenó a una ART a indemnizar y dar asistencia médica de por vida a un policía accidentado mientras cumplía una orden de servicio.
  • El fallo judicial acreditó que el siniestro vial ocurrió en ocasión laboral, obligando a la aseguradora a costear prestaciones médicas integrales en forma vitalicia.
  • La resolución sienta un precedente clave para las fuerzas de seguridad respecto a la responsabilidad patronal y de las ART ante siniestros viales en cumplimiento del deber.
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