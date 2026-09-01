Valentina Bassi apuntó contra Milei por las políticas de discapacidad: “Va a pasar a la historia como el gobierno más despiadado”
La actriz cuestionó al Gobierno nacional por la situación del sistema de prestaciones para personas con discapacidad y advirtió sobre el impacto del congelamiento del nomenclador.
Resumen para apurados
- En Radio Del Plata, la actriz Valentina Bassi calificó a la gestión de Javier Milei como despiadada por sus medidas hacia las personas con discapacidad.
- Bassi denunció que el congelamiento del nomenclador de prestaciones endeudó a las instituciones y acusó que se busca beneficiar a las empresas de medicina prepaga.
- El reclamo refleja la creciente preocupación de familias e instituciones ante el posible deterioro de servicios esenciales de rehabilitación, educación y cuidados.
La actriz Valentina Bassi lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei por las políticas vinculadas a las personas con discapacidad. En declaraciones a Radio Del Plata, sostuvo que la actual administración “va a pasar a la historia como el gobierno más despiadado con las personas con discapacidad”.
“Yo creo que va a pasar a la historia como el gobierno más despiadado con muchos sectores, y más despiadado con las personas con discapacidad”, afirmó Bassi.
Valentina Bassi cuestionó el sistema de prestaciones para personas con discapacidad
Bassi explicó que el sistema de prestaciones básicas contempla distintos servicios destinados al cuidado y acompañamiento de las personas con discapacidad.
Entre ellos mencionó medicación, tratamientos de rehabilitación, fonoaudiología, escuelas especiales, centros de día y hogares, prestaciones que, según señaló, son cubiertas principalmente por obras sociales, empresas de medicina prepaga y PAMI.
En ese sentido, la actriz sostuvo que la participación directa del Estado en el financiamiento del sistema es menor. “No lo cubre el Estado, no causa déficit fiscal pero en lo más mínimo. De todo el sistema de cuidados para personas con discapacidad el 16% cubre el Estado, el resto es PAMI, y obras sociales y prepagas”, afirmó.
“Quieren destrozar el sistema de cuidados”
La actriz, que es madre de un adolescente con autismo, también apuntó contra las empresas de medicina prepaga y cuestionó quiénes serían los principales beneficiarios de una eventual modificación del sistema.
“Entonces, ¿a quiénes están favoreciendo? ¿Quiénes son las grandes favorecidas?”, planteó Bassi. Y respondió: “Sobre todo las prepagas, que cobran mucho y pagan nada”.
Además, cuestionó el impacto que tuvo el congelamiento del nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad.
“Y que tuvieron un año con el nomenclador congelado y con eso se destruyó el sistema completamente, las instituciones se empezaron a endeudar”, señaló.
Finalmente, Bassi sintetizó su cuestionamiento con una fuerte advertencia: “Quieren destrozar el sistema de cuidados para las personas con discapacidad para que las prepagas no tengan que pagarlo”.
Críticas al Gobierno por la situación de las personas con discapacidad
Las declaraciones de Bassi se suman a los cuestionamientos que distintos sectores vinculados a la discapacidad vienen realizando sobre el financiamiento de las prestaciones, los valores del nomenclador y la situación económica de las instituciones que brindan atención y acompañamiento.
La actriz planteó que el deterioro de esos servicios puede afectar directamente a las personas con discapacidad y sus familias, que dependen de prestaciones de rehabilitación, educación especial, asistencia y cuidados.