¿Llegó el fin de los llamados ‘nuevos ricos’ de Tucumán?
Unos 10 hombres, que durante años acumularon causas, sospechas de vínculos con el narcotráfico y antecedentes por hechos de extrema violencia se encuentran procesados. Construyeron poder territorial, exhibieron bienes y tejieron alianzas y enemistades. .
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