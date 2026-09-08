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¿Llegó el fin de los llamados ‘nuevos ricos’ de Tucumán?

Unos 10 hombres, que durante años acumularon causas, sospechas de vínculos con el narcotráfico y antecedentes por hechos de extrema violencia se encuentran procesados. Construyeron poder territorial, exhibieron bienes y tejieron alianzas y enemistades. .

¿Llegó el fin de los llamados ‘nuevos ricos’ de Tucumán?
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs

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