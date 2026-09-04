Según Jorge Brito, la mora es "compleja" pero no hay señales de que vaya a empeorar

“La nueva cartera generada es menos morosa que la anterior. Tiene que ver con muchas cuestiones, la tasa de interés del último trimestre del año pasado estuvo en torno a los tres dígitos, la tasa de inflación bajó y eso creó que la tasa de interés real sea una de las más altas de la historia. Eso, acompañado con la pérdida de empleo y de ingresos, producto de que la población pasó a tener en torno al 5% de gastos de servicios a 25% del salario disponible, hizo que la morosidad suba fuertemente. Pero no hay nada que nos haga pensar que vaya a incrementarse a futuro, somos optimistas de que se resolverá en el corto plazo”, sostuvo en declaraciones publicadas por el diario La Nación.