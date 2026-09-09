Lluvias, tormentas y un fuerte descenso de la temperatura: así estará el tiempo en Tucumán desde el jueves
Resumen para apurados
- El SMN advirtió que Tucumán registrará lluvias, tormentas y una fuerte baja térmica desde el jueves por la noche debido al ingreso de un frente de aire frío de origen polar.
- La inestabilidad iniciará con chaparrones aislados, seguida por una masa polar el sábado que dejará mínimas de 7°C y probables nevadas en zonas altas como Tafí del Valle.
- El mal tiempo afectará eventos masivos del fin de semana, aunque la ola fría durará solo tres días y las temperaturas volverán a subir hasta los 27°C la próxima semana.
Tucumán se encamina hacia un cambio en las condiciones del tiempo que tendrá como protagonistas a las lluvias, algunas tormentas aisladas y un marcado descenso de la temperatura durante el fin de semana. Según anticipó a LA GACETA Cristofer Brito, observador meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad comenzará a instalarse desde la tarde-noche del jueves y se extenderá, con algunas interrupciones, durante los días siguientes.
“Todo parece indicar que entre la noche del jueves y la madrugada del viernes tendremos la chance de chaparrones y posibles tormentas aisladas”, explicó Brito en LG Play. Aclaró, sin embargo, que no se esperan tormentas fuertes y que se tratará de fenómenos puntuales.
La situación comenzaría a desarrollarse el jueves por la tarde-noche, con los primeros chaparrones aislados en distintos sectores de la provincia. Durante la madrugada del viernes podrían aparecer algunas tormentas, también de manera aislada, dentro de un escenario general de lluvias.
Luego habría una mejora temporaria entre la mañana del viernes y la madrugada del sábado. Sin embargo, el panorama volvería a desmejorar durante el fin de semana, con cielo mayormente nublado, lluvias, lloviznas y mejoramientos temporarios.
El frío llegará con fuerza el sábado
Uno de los aspectos más destacados del pronóstico será el ingreso de un nuevo frente frío durante el sábado. Brito anticipó que el descenso de temperatura se hará sentir especialmente durante la noche y se profundizará el domingo.
“El descenso se va a sentir el sábado a la noche y, por sobre todo, el día domingo”, señaló. En ese sentido, estimó que la mínima del domingo podría ubicarse entre los 7 y 8 grados, por lo que se espera una mañana particularmente fría.
El ingreso de aire de origen polar también podría generar nuevamente condiciones para nevadas en las zonas más elevadas de la provincia. Según el especialista, existe la posibilidad de que se registren nevadas durante la noche del sábado y la mañana del domingo en sectores ubicados por encima de los 2.500 metros de altura, especialmente en las zonas montañosas cercanas a Tafí del Valle.
El pronóstico adquiere relevancia además por la cantidad de actividades previstas para el fin de semana en la provincia, entre ellas eventos al aire libre como el Norte Rock, en Yerba Buena, y el Festival Nacional de la Empanada, en Famaillá. La jornada del sábado se presentaría inestable y con un descenso térmico que se hará más evidente hacia la noche.
¿Cuánto durará el frío?
Aunque el descenso será importante, Brito explicó que el frío no permanecerá durante muchos días. “En esta época del año los frentes fríos no suelen durar demasiado tiempo”, indicó.
De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas comenzarán a recuperarse rápidamente a partir de los primeros días de la próxima semana. Para lunes y martes se esperan máximas de entre 16 y 17 grados, mientras que el miércoles podrían alcanzar los 23°. Luego continuarían en ascenso y podrían llegar nuevamente a valores cercanos a los 27 grados hacia el final de la próxima semana.
“Este frío que llegue el sábado va a durar poquito tiempo, tres días como mucho, y luego las temperaturas comienzan a subir”, explicó.
El especialista remarcó que se trata de un ingreso de aire frío poco habitual para esta época del año, cuando Tucumán debería comenzar a transitar condiciones más propias de la primavera. “Ya en el pronóstico vemos que el día martes y miércoles las temperaturas van a repuntar muy rápido”, señaló.
¿Comenzó la temporada de lluvias?
La llegada de las precipitaciones plantea otra pregunta: ¿se trata del comienzo de la temporada de lluvias en Tucumán?
Brito pidió cautela. Explicó que, si bien se esperan precipitaciones durante los próximos días, todavía no puede afirmarse que haya comenzado oficialmente la temporada de tormentas.
Para septiembre, el registro normal de lluvias ronda entre 15 y 20 milímetros, una cifra que, de acuerdo con las estimaciones actuales, podría alcanzarse entre el jueves y la mañana del lunes.
“Por ahí venimos acostumbrados a no tener lluvias en septiembre, pero ya es un proceso en el que comienza a haber interacción de humedad, aire caliente y aire frío, y eso da lugar a tener algunos chaparrones e incluso alguna tormenta”, explicó.
Sin embargo, aclaró que las tormentas previstas para el jueves por la noche y la madrugada del viernes responden principalmente al pasaje de aire frío en altura y a la consecuente inestabilidad atmosférica. Para considerar que comenzó la temporada de tormentas propiamente dicha, será necesario que ingrese aire cálido y húmedo capaz de favorecer el desarrollo de estos fenómenos.