Lluvias, tormentas y un fuerte descenso de la temperatura: así estará el tiempo en Tucumán desde el jueves

Tucumán se encamina hacia un cambio en las condiciones del tiempo que tendrá como protagonistas a las lluvias, algunas tormentas aisladas y un marcado descenso de la temperatura durante el fin de semana. Según anticipó a LA GACETA Cristofer Brito, observador meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad comenzará a instalarse desde la tarde-noche del jueves y se extenderá, con algunas interrupciones, durante los días siguientes.