Mohamed, nuevo rector de la UNT, recordó el momento más complicado de su vida: "Aprendí a pedir ayuda cada vez que no puedo"

Consultado si durante la etapa más desgastante de la rehabilitación pensó en la muerte, fue tajante: “Me gusta vivir y me gusta ser productivo. Tengo un lema de vida y ayer en el teatro me dieron un golpe bajo. Me pusieron la canción “Honrar la vida”, que es un himno de vida mío. Hoy podría estar jubilado en mi casa, sin hacer nada. Pero no es lo mío. Y como decía en broma, ‘me jubilan a los 44 años, me voy a mi casa y voy a matar a alguien’. Mis hijos me decían, ‘por favor papá, no te jubilés’. Tenían 14 y 16 años cuando sufrí el accidente. Eran momentos difíciles. Ellos transitaron todo ese camino también, algún tiempo solos, con mi mamá, cuando mi ex esposa estaba conmigo en Buenos Aires. No fue fácil, pero siempre el objetivo siempre fue ‘hago más para salir más rápido’”.