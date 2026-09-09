Mohamed, nuevo rector: "La UNT no puede prescindir de la experiencia de Pagani"

Resumen para apurados
- El nuevo rector de la UNT, Sergio Mohamed, anunció anoche en Tucumán que integrará al exrector Sergio Pagani en la gestión para aprovechar su experiencia en planificación.
- Tras asumir el mando luego de una polémica elección que impidió la reelección de Pagani, las nuevas autoridades aclararon que el exrector no ocupará una secretaría tradicional.
- Pagani se sumará a una unidad de planificación universitaria para proyectar el futuro institucional de la UNT, priorizando la visión estratégica sobre la administración diaria.
¿Cuál será el futuro de Sergio Pagani en la UNT? fue uno de los interrogantes que surgió anoche en "Panorama Tucumano" durante la entrevista de Federico van Mameren a las nuevas autoridades del Rectorado. Tanto Sergio Mohamed como Horacio Madkur resaltaron su experiencia como rector.
"La UNT no puede prescindir de la experiencia de Pagani -dijo Mohamed-. Estamos conversando con él en una unidad de planificación universitaria; él quiere mirar el futuro, no quiere el día a día, no quiere ser secretario y es un poco lo que estamos conversando, tampoco es definitivo porque nos eligieron el jueves pasado y hemos asumido ayer", precisó.
"(Pagani) tiene la capacidad de anticiparse a los problemas, y le gusta mucho planificar y ordenar, lo ha demostrado en la gestión", remarcó Mohamed.
Respecto de la elección controvertida de la UNT con la postulación de Pagani, Mohamed dijo que nadie había visto esos problemas. "Muchos de nosotros hemos entendido que él podía ser candidato y si me preguntan a mí hoy, sigo entendiendo que podía ser candidato", insistió.
Por su parte, Madkur aclaró que no le tocó participar en esa etapa del proceso electoral; sin embargo resaltó el trabajo del ex rector. "La figura de Sergio Pagani fue un pedido de ese consenso que él sintetizaba, una cierta unión y le pedían que encabezara ese proceso; entonces fue muy a pesar de él el derrotero (que siguió después)".
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