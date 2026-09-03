Política

Elecciones en la UNT: qué dijo el gobernador Jaldo tras el triunfo de Mohamed-Madkur

El jefe del Poder Ejecutivo se expresó tras la Asamblea que definió la próxima conducción en el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán.

Osvaldo Jaldo.
Osvaldo Jaldo.
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo celebró este jueves en Tucumán la elección de Sergio Mohamed y Horacio Madkur en la UNT, destacando el fin de la incertidumbre institucional.
  • La fórmula ganadora obtuvo 146 votos contra 11 de la oposición en la Asamblea del Centro Cultural Virla, normalizando la conducción tras varios contratiempos electorales.
  • Con mandato hasta 2030, las nuevas autoridades de la UNT contarán con el respaldo del Gobierno provincial para encarar los desafíos de gestión académica e institucional.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo se expresó este jueves tras la Asamblea que dirimió la próxima conducción en el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), y que finalizó con el contundente triunfo a favor de la fórmula Sergio Mohamed-Horacio Makdur.

"Me alegro mucho que la Universidad haya definido sus autoridades, que luego de algunos traspiés en el camino hoy podamos decir que la UNT ya tiene autoridades. No olvidemos que es una de las universidades más importantes, no sólo del Norte, sino de la República Argentina. Y todos estábamos preocupados por esta incertidumbre. Porque en todas las instituciones tiene que haber conducción, una cabeza que conduzca, y hoy tener la noticia de que la UNT ha elegido sus autoridades, yo simplemente me alegro mucho", indicó el jefe del Poder Ejecutivo (PE) al ser consultado por la prensa respecto a la votación que se desarrolló en el Auditorio del Centro Cultural Virla.

Además, transmitió sus "felicitaciones para los que han sido electos rector y vicerrector". "Les deseo mucho éxito en la gestión, y desde el Gobierno provincial, lo que podamos ser útil para apoyar a la UNT y a las cinco universidades radicadas en la provincia, como lo venimos haciendo”, añadió el mandatario.

La fórmula conformada por Mohamed y Madkur fue elegida por 146 votos para conducir hasta 2030 el Rectorado de la UNT. Los opositores Miguel Cabrera y Virginia Abdala sumaron 11 sufragios.

En las últimas elecciones, celebradas el 19 de mayo de 2022, el binomio Sergio Pagani-Mercedes Leal (Futuro UNT) se impuso a José Luis "Pío" Jiménez-Hugo Fernández (Reencuentro Universitario) por 87 a 69, con la participación de 157 asambleístas.

Temas Universidad Nacional de TucumánOsvaldo JaldoSergio Mohamed
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