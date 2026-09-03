Elecciones en la UNT: qué dijo el gobernador Jaldo tras el triunfo de Mohamed-Madkur

"Me alegro mucho que la Universidad haya definido sus autoridades, que luego de algunos traspiés en el camino hoy podamos decir que la UNT ya tiene autoridades. No olvidemos que es una de las universidades más importantes, no sólo del Norte, sino de la República Argentina. Y todos estábamos preocupados por esta incertidumbre. Porque en todas las instituciones tiene que haber conducción, una cabeza que conduzca, y hoy tener la noticia de que la UNT ha elegido sus autoridades, yo simplemente me alegro mucho", indicó el jefe del Poder Ejecutivo (PE) al ser consultado por la prensa respecto a la votación que se desarrolló en el Auditorio del Centro Cultural Virla.