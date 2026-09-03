Política

La elección del rector de la UNT: qué dijeron los asambleístas tras el triunfo de Mohamed-Madkur

Representantes de distintos estamentos respondieron a tres consignas sobre el resultado de la votación, el debut de la BUP y los desafíos de la nueva conducción.

FOTO DE ANALÍA JARAMILLO / LA GACETA
FOTO DE ANALÍA JARAMILLO / LA GACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Sergio Mohamed y Madkur fueron elegidos para conducir el rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán tras la votación de la asamblea universitaria.
  • La votación cerró un proceso electoral de más de tres meses en la UNT y se destacó por el debut de la Boleta Única de Papel entre los asambleístas.
  • La nueva gestión de Mohamed-Madkur afrontará el desafío de consolidar consensos institucionales y responder a las demandas de los diversos estamentos.
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