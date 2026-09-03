Sergio Mohamed fue elegido rector y la UNT cerró un proceso electoral de más de tres meses

Resumen para apurados
- Sergio Mohamed fue elegido nuevo rector de la Universidad Nacional de Tucumán tras imponerse con 146 votos en la asamblea universitaria.
- Junto a Horacio Madkur, la fórmula venció ampliamente a Cabrera-Abdala (11 votos), concluyendo un proceso electoral que duró más de tres meses.
- La nueva gestión encabezará la universidad hasta mayo de 2030, abriendo una etapa de renovación institucional y de acuerdos académicos.
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