Política

Sergio Mohamed fue elegido rector y la UNT cerró un proceso electoral de más de tres meses

La fórmula que integró con Horacio Madkur obtuvo 146 votos contra 11 de Cabrera-Abdala. Los abrazos entre los candidatos y la llegada de Sergio Pagani al Virla marcaron el cierre de la jornada.

RENOVACIÓN. Mohamed y Madkur conducirán la Universidad hasta mayo de 2030.
RENOVACIÓN. Mohamed y Madkur conducirán la Universidad hasta mayo de 2030. LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Sergio Mohamed fue elegido nuevo rector de la Universidad Nacional de Tucumán tras imponerse con 146 votos en la asamblea universitaria.
  • Junto a Horacio Madkur, la fórmula venció ampliamente a Cabrera-Abdala (11 votos), concluyendo un proceso electoral que duró más de tres meses.
  • La nueva gestión encabezará la universidad hasta mayo de 2030, abriendo una etapa de renovación institucional y de acuerdos académicos.
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