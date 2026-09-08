Política

Consejo Superior de la UNT: Mohamed pidió diálogo y anticipó cambios en su gabinete

El rector encabezó la primera sesión con la nueva conformación del cuerpo y habló sobre las obras y los fondos de YMAD. Aída Olmos se incorporó como decana de Exactas.

NUEVA CONDUCCIÓN. Sergio Mohamed y Horacio Madkur encabezaron su primera sesión al frente del Consejo Superior.
NUEVA CONDUCCIÓN. Sergio Mohamed y Horacio Madkur encabezaron su primera sesión al frente del Consejo Superior. (Diego Aráoz / LA GACETA)
Por Matias Argañaraz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El rector Sergio Mohamed encabezó la primera sesión del Consejo Superior de la UNT en Tucumán, donde llamó al diálogo y anunció cambios de gabinete para renovar su gestión.
  • El encuentro estrenó la nueva composición del cuerpo y la asunción de Aída Olmos en Exactas, en un marco de debate sobre obras edilicias y el destino de los fondos de YMAD.
  • Las futuras modificaciones en el equipo rectoral y la administración presupuestaria definirán el rumbo político y la estabilidad institucional de la universidad tucumana.
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