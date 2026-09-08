Consejo Superior de la UNT: Mohamed pidió diálogo y anticipó cambios en su gabinete

Resumen para apurados
- El rector Sergio Mohamed encabezó la primera sesión del Consejo Superior de la UNT en Tucumán, donde llamó al diálogo y anunció cambios de gabinete para renovar su gestión.
- El encuentro estrenó la nueva composición del cuerpo y la asunción de Aída Olmos en Exactas, en un marco de debate sobre obras edilicias y el destino de los fondos de YMAD.
- Las futuras modificaciones en el equipo rectoral y la administración presupuestaria definirán el rumbo político y la estabilidad institucional de la universidad tucumana.
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