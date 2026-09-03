Sergio Mohamed trazó los primeros ejes de su gestión al frente de la UNT

Resumen para apurados
- El rector electo Sergio Mohamed presentó en Tucumán los ejes de su gestión en la UNT, priorizando financiamiento, inclusión y bienestar estudiantil para su mandato.
- El anuncio ocurre tras su triunfo electoral junto a Madkur, tras los comicios en la Asamblea Universitaria que definieron la conducción de la casa de altos estudios.
- La nueva conducción universitaria enfrentará el desafío de garantizar el financiamiento y fortalecer las políticas estudiantiles en el próximo ciclo académico de la UNT.
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