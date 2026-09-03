Política

Sergio Mohamed trazó los primeros ejes de su gestión al frente de la UNT

El rector electo fijó sus prioridades para los próximos años. Financiamiento, inclusión y bienestar estudiantil, entre los principales desafíos.

NUEVA ETAPA EN LA UNT. Sergio Mohamed trazó los primeros ejes de su gestión.
NUEVA ETAPA EN LA UNT. Sergio Mohamed trazó los primeros ejes de su gestión.
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El rector electo Sergio Mohamed presentó en Tucumán los ejes de su gestión en la UNT, priorizando financiamiento, inclusión y bienestar estudiantil para su mandato.
  • El anuncio ocurre tras su triunfo electoral junto a Madkur, tras los comicios en la Asamblea Universitaria que definieron la conducción de la casa de altos estudios.
  • La nueva conducción universitaria enfrentará el desafío de garantizar el financiamiento y fortalecer las políticas estudiantiles en el próximo ciclo académico de la UNT.
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