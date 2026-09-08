Mohamed y Madkur abrieron una nueva etapa en la UNT: cuáles serán los ejes de la gestión

Resumen para apurados
- Sergio Mohamed y Horacio Madkur asumieron anoche como rector y vicerrector de la UNT en el teatro Alberdi para conducir la institución hasta 2030.
- El acto puso fin a tres meses de interinato de Grunauer de Falú. La conducción mantendrá la línea del Plan Estratégico con fuerte respaldo provincial.
- Hasta 2030, la gestión buscará frenar la deserción estudiantil, transparentar los fondos de YMAD y defender el financiamiento universitario nacional.
Con la asunción de Sergio Mohamed y Horacio Madkur, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) inició anoche una nueva etapa institucional y dejó atrás los tres meses de conducción interina de María Cristina Grunauer de Falú. En un acto realizado en el teatro Alberdi, la vicerrectora subrogante tomó juramento a las nuevas autoridades, que estarán al frente de la casa de estudios hasta mayo de 2030.
La ceremonia comenzó a las 20.30 y se extendió durante poco más de dos horas. Entre los presentes estuvieron el vicegobernador Miguel Acevedo; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; el diputado nacional Pablo Yedlin; la senadora nacional Sandra Mendoza; además de intendentes, ministros provinciales, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, ex rectores de la UNT y rectores de universidades privadas de la provincia.
La hoja de ruta
En su primer discurso como rector, Mohamed combinó referencias a su historia personal con definiciones sobre el escenario que atraviesa la educación superior. Recordó que es nieto de un inmigrante sirio que no sabía leer ni escribir y destacó que la UNT le permitió obtener los títulos de técnico, ingeniero civil y magíster, además de ejercer la docencia durante 37 años.
Frente al escenario presupuestario nacional, sostuvo que la discusión sobre las universidades “no es una mera cuestión contable”. “Estamos debatiendo qué lugar ocupa el conocimiento en la Argentina y qué tipo de sociedad queremos construir”, afirmó. También advirtió sobre las dificultades salariales y presupuestarias y “el riesgo de perder el talento científico y tecnológico que nos costó años construir”.
Mohamed reivindicó la gestión de Sergio Pagani y Mercedes Leal, de la que formó parte como secretario de Obras y Planeamiento, y anticipó una línea de continuidad. La hoja de ruta, afirmó, será el Plan Estratégico Institucional 2022-2030.
Entre las metas que enumeró figuran implementar un sistema de alerta temprana contra el abandono estudiantil, crear una oficina de egresados, reducir a 60 días el plazo de emisión de títulos y llevar del 25% al 15% la proporción de docentes interinos.
También dedicó parte de su mensaje al destino de las utilidades de YMAD. Aseguró que las prioridades para ejecutar obras serán dispuestas por el Consejo de Decanos y refrendadas por el Consejo Superior y prometió publicar información detallada sobre cada proyecto. “No podemos ni debemos permitir la más mínima duda sobre el destino de cada peso invertido”, enfatizó. Además, convocó a un “gran acuerdo institucional” y sintetizó el objetivo de su mandato: “Trataremos de que la película en el 2030 sea mejor”.
Foco en los estudiantes
Horacio Madkur también reivindicó el proceso iniciado durante el rectorado de José García y continuado por Pagani y Leal. Al referirse a Mohamed, destacó su experiencia y su método de trabajo. “Una estructura se mide por lo que resiste. Y Sergio sabe de eso más que nadie. Su ejemplo de trabajo es para muchos de nosotros una medida”, expresó.
El flamante vicerrector puso especialmente el foco en los alumnos. “Los estudiantes son una promesa, una promesa que la Universidad le hace al país”, afirmó. Y anticipó: “Como Mohamed, vamos a poner el foco solo en los estudiantes. No hay otro objetivo”. También reivindicó a los trabajadores no docentes, de quienes dijo que “sostienen lo invisible y lo invisible es lo que más pesa”.
Respaldo de la Provincia
Miguel Acevedo, por su parte, ratificó el acompañamiento de la Provincia a las nuevas autoridades. “Creemos y confiamos en una universidad pública, gratuita y de calidad”, sostuvo. Además, destacó la expansión de la oferta académica hacia el interior y el boleto estudiantil gratuito como herramientas para favorecer la inclusión y reducir la deserción. En ese sentido, aseguró que los poderes Ejecutivo y Legislativo continuarán trabajando “a la par” de la UNT y recordó los convenios que la Legislatura mantiene con distintas unidades académicas.
El vicegobernador también explicó la ausencia del gobernador Osvaldo Jaldo en la ceremonia. Señaló que el mandatario tenía otros compromisos previstos en su agenda, entre ellos una actividad en San Pablo, y que por cuestiones de tiempo no podía participar de ambos actos. “Me pidió a mí que lo represente”, indicó Acevedo, quien transmitió su respaldo a Mohamed y Madkur y les deseó “el mayor de los éxitos” en la nueva gestión.
El cierre de una etapa
La asunción de Mohamed y Madkur también marcó el final del período de transición que atravesó la UNT durante los últimos tres meses. Grunauer de Falú, quien quedó al frente del Rectorado como vicerrectora subrogante desde el 1 de junio, volverá ahora a abocarse de lleno a la conducción de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
La actividad institucional continuará hoy. A las 17 se realizará la primera sesión ordinaria del Consejo Superior con Mohamed al frente del cuerpo y con la integración definitiva de sus miembros. Entre los cambios estará la incorporación de Aída Olmos en representación de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, luego de que Mohamed dejara el Decanato para asumir la conducción de la Universidad.