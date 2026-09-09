Mohamed y Madkur respaldaron la continuidad de Hugo Saab en la UNT: “Es un solucionador de problemas”

La continuidad de José Hugo Saab como secretario general de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) durante la próxima gestión quedó confirmada por el rector electo, Sergio Mohamed, y el vicerrector electo, Horacio Madkur. Ambos estuvieron anoche en Panorama Tucumano y destacaron la experiencia y los vínculos del funcionario dentro y fuera de la institución, aunque marcaron distancia de la idea de que Saab sea quien define las elecciones universitarias.