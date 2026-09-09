Mohamed y Madkur respaldaron la continuidad de Hugo Saab en la UNT: “Es un solucionador de problemas”
Resumen para apurados
- El rector electo Sergio Mohamed y su par Horacio Madkur confirmaron anoche en Tucumán la continuidad de José Hugo Saab en la UNT por su capacidad de resolución.
- Las autoridades electas valoraron sus vínculos institucionales y descartaron que Saab defina comicios, señalando que la fórmula surgió del consenso de los decanos.
- Su permanencia garantizará estabilidad en áreas administrativas clave y mantendrá aceitados los canales de articulación política con el gobierno y la Legislatura.
La continuidad de José Hugo Saab como secretario general de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) durante la próxima gestión quedó confirmada por el rector electo, Sergio Mohamed, y el vicerrector electo, Horacio Madkur. Ambos estuvieron anoche en Panorama Tucumano y destacaron la experiencia y los vínculos del funcionario dentro y fuera de la institución, aunque marcaron distancia de la idea de que Saab sea quien define las elecciones universitarias.
Madkur fue el primero en referirse a la cuestión y puso en discusión una idea que, según planteó, suele aparecer en las interpretaciones sobre la política interna de la UNT: que los rectores llegan al cargo impulsados por Saab.
“José Hugo es una figura que tiene muchos años en la universidad, por lo tanto con mucho poder en la universidad”, reconoció. Sin embargo, aclaró que ese poder no debe confundirse con una capacidad individual para determinar el resultado de una elección.
Según Madkur, el poder institucional de la UNT se encuentra distribuido en sus órganos de cogobierno. “Se construye en base a las elecciones de los consejos directivos de cada una de las facultades”, explicó. En ese esquema, destacó el peso de los decanos, los consejos directivos y, finalmente, de la Asamblea Universitaria.
El vicerrector electo incluso planteó la cuestión desde una mirada de realpolitik. Admitió que un secretario general puede tener incidencia en determinados aspectos del proceso, como la administración y conformación del padrón, pero remarcó que no puede alterar por sí mismo el escenario electoral.
“Él no puede cambiar nada del panorama electoral que depende de un proceso”, sostuvo. En particular, mencionó la importancia de los concursos docentes, que tienen incidencia sobre la composición del electorado universitario.
Por eso, insistió en que el poder real “reside casualmente en el cogobierno”, integrado por docentes, estudiantes y graduados.
“La fórmula salió de un consenso de decanos”
Madkur también se refirió directamente al armado de la fórmula que asumirá la conducción de la UNT. Si bien admitió no conocer cuál era la posición de Saab respecto de los candidatos, aseguró que la candidatura de Mohamed y la suya propia surgió de un acuerdo entre los decanos.
“En esta elección específicamente, la fórmula salió de un consenso de decanos”, afirmó. La aclaración apunta a despejar una de las versiones que circularon alrededor de la elección universitaria: la posibilidad de que Saab haya tenido un papel determinante en la definición de las nuevas autoridades.
Mohamed, en tanto, confirmó que Saab continuará como secretario general durante su gestión. Su explicación estuvo vinculada menos con la disputa electoral y más con el funcionamiento cotidiano de la Universidad.
El rector electo recordó que durante su etapa anterior, cuando todavía se desempeñaba en la Facultad de Ciencias Exactas y no formaba parte del gabinete, él mismo había contribuido a construir la imagen de Saab como un dirigente con capacidad para ganar elecciones. Con el paso del tiempo, dijo, modificó esa mirada.
“Es una persona que conoce toda la universidad, conoce toda la municipalidad, conoce todo el gobierno de la provincia, es un solucionador continuo de problemas”, describió Mohamed.
También resaltó la red de vínculos que Saab construyó durante sus años de actividad política y universitaria. “Es un nexo entre la universidad y los poderes, la Legislatura y los poderes del Estado”, sostuvo.
En ese sentido, recordó el paso de Saab por la función pública como concejal y sus contactos con legisladores y ministros. Mohamed también habló desde su propia experiencia: “A mí personalmente, como secretario de Planeamiento, me ha solucionado un montón de problemas”.
Para el rector electo, ese conocimiento acumulado es uno de los principales motivos para sostenerlo en la Secretaría General.
El rol de Saab en el funcionamiento interno
Mohamed destacó además que Saab conoce en profundidad las distintas áreas que dependen de la Secretaría General, algunas de ellas consideradas sensibles para el funcionamiento de la UNT.
Entre otras funciones, mencionó la seguridad universitaria, el área administrativa, despacho y mesa de entradas. También destacó el proceso de digitalización de archivos y expedientes y el funcionamiento de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“Conoce la universidad y las áreas que dependen de él, que son algunas áreas sensibles”, señaló.
Según Mohamed, muchas de esas tareas no suelen ocupar el centro de la discusión política porque forman parte del funcionamiento cotidiano de la institución. Sin embargo, consideró que resultan determinantes para sostener la gestión.
En ese marco, justificó la decisión de mantener a Saab en su cargo. “Cuando uno trata de ver lo que ha funcionado bien y lo que ha funcionado mal, no veo la razón de cambiar”, planteó.