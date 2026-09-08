El Niño en Tucumán: por qué la temporada de dengue y chikungunya podría adelantarse

Cómo puede influir El Niño en la reproducción del mosquito

Según explicó Rodríguez, un aumento de la temperatura favorece la replicación de los virus que transmite el Aedes aegypti. Las precipitaciones también tienen un papel relevante, aunque principalmente sobre el mosquito: cuando llueve más, aumenta la cantidad de recipientes que pueden acumular agua y convertirse en criaderos. Durante la prevalencia de El Niño, las precipitaciones tienen una tendencia a ser más intensas.