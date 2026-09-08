El Chaltén en alerta: el riesgo de una inundación glaciar similar a la de Nepal

Resumen para apurados
- Científicos del Conicet alertaron en Santa Cruz sobre el riesgo de un aluvión en El Chaltén por el posible colapso de una ladera del cerro Solo sobre el Lago Torre.
- El aviso surge tras el trágico desastre glaciar en Nepal. La inestabilidad de la montaña podría romper diques naturales y provocar una inundación repentina río abajo.
- La Legislatura provincial solicitó diseñar con urgencia protocolos de prevención y evacuación para mitigar riesgos y proteger a la población ante una eventual catástrofe.
Luego del colapso de un glaciar en el límite entre Nepal y China, los especialistas empezaron a prever el impacto que puede tener el desmoronamiento de otros glaciares en el mundo. En América Latina se reconocieron cientos de lagos glaciares con riesgo de desborde. En Argentina también se evalúa cómo mitigar las consecuencias que podría tener un posible colapso.
Los investigadores latinoamericanos están intentando prevenir desastres similares al ocurrido en Nepal en países como Argentina, Chile y Perú. En este último se registraron más de 500 zonas con riesgo. El pasado 26 de agosto, la catástrofe de Asia del Sur provocó la muerte de más de 1.300 personas.
El riesgo en El Chaltén
Una de las zonas reconocidas como de alto riesgo en el territorio argentino se encuentra en la Patagonia. El Chaltén, al sudeste de Santa Cruz, se encuentra ubicado dentro del Parque Nacional Los Glaciares, al pie del cerro Fitz Roy y linda con el río de Las Vueltas. A 10 kilómetros de El Chaltén se encuentra el Lago Torre, a una altura entre 400 y 500 metros sobre el nivel del mar.
Científicos del Conicet alertaron por el posible desmoronamiento de uno de los glaciares de El Chaltén, en el cerro Solo. El Poder Legislativo de Santa Cruz solicitó hacer un análisis para instalar un protocolo de evacuación y prevención en un breve lapso temporal que impida una tragedia a gran escala.
El derrumbe del glaciar sobre un cuerpo de agua, como lo es el Lago Torre, puede producir una secuencia similar a la de Nepal. Además del desborde del lago de altura, también puede producirse una avalancha con descarga abrupta de sedimento de la montaña.
Cuál es el fenómeno que podría producirse en El Chaltén
El desprendimiento de la ladera norte del cerro Solo, que guarda rasgos de inestabilidad desde hace años, podría provocar el quiebre de una de las barreras de contención natural del lago. Como consecuencia, se daría un GLOF o Glacial Lake Outburst Flood, que en español se entiende como el desbordamiento de un lago glaciar con inundación posterior.
Este se produce cuando el agua acumulada en lagos formados por deshielo de glaciares se libera repentinamente, arrastrando todo lo que encuentra a su paso. Río abajo, las consecuencias pueden tener un alto impacto. En el caso de Nepal, el desborde trastocó las estructuras y el funcionamiento de pueblos en la ribera por más de 72 kilómetros río abajo.