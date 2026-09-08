El Chaltén en alerta: el riesgo de una inundación glaciar similar a la de Nepal

El riesgo en El Chaltén

Una de las zonas reconocidas como de alto riesgo en el territorio argentino se encuentra en la Patagonia. El Chaltén, al sudeste de Santa Cruz, se encuentra ubicado dentro del Parque Nacional Los Glaciares, al pie del cerro Fitz Roy y linda con el río de Las Vueltas. A 10 kilómetros de El Chaltén se encuentra el Lago Torre, a una altura entre 400 y 500 metros sobre el nivel del mar.