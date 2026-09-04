Entre inundaciones y sequías, El Niño podría tener un fuerte impacto en el agro en 2027

Este jueves, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la Organización de las Naciones Unidas brindó un dato actualizado sobre la magnitud que tendrá el fenómeno de El Niño en esta temporada. Con países que ya empezaron a ver los primeros cambios en la meteorología, se espera que este episodio tenga una especial fuerza. Pero la OMM anunció que los fenómenos climáticos extremos tendrán lugar hasta entrado el 2027.