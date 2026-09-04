SociedadClima y ecología

Entre inundaciones y sequías, El Niño podría tener un fuerte impacto en el agro en 2027

La continuidad de El Niño hasta 2027 podría poner al sector agropecuario frente a un escenario de mayor incertidumbre, marcado por lluvias extremas, sequías y temperaturas elevadas.

Entre inundaciones y sequías, El Niño podría tener un fuerte impacto en el agro en 2027
Foto: airesdesantafe.com.ar
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La OMM advirtió que El Niño persistirá con gran fuerza hasta 2027 a nivel global, generando sequías e inundaciones que golpearán de lleno al sector agropecuario.
  • El fenómeno responde a anomalías térmicas en el océano Pacífico ecuatorial, provocando tanto sequías extremas como lluvias que comprometen pasturas y cosechas.
  • El inicio de 2027 será decisivo para el campo; la ONU insta a una preparación y prevención conjuntas para mitigar pérdidas productivas e impactos económicos.
Resumen generado con IA

Este jueves, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la Organización de las Naciones Unidas brindó un dato actualizado sobre la magnitud que tendrá el fenómeno de El Niño en esta temporada. Con países que ya empezaron a ver los primeros cambios en la meteorología, se espera que este episodio tenga una especial fuerza. Pero la OMM anunció que los fenómenos climáticos extremos tendrán lugar hasta entrado el 2027.

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Los cambios de parámetros climáticos que presenta habitualmente El Niño serán incluso más fuertes en los meses que siguen. Los cambios en la temperatura de las aguas superficiales del océano Pacífico acarrean grandes consecuencias climáticas que pueden producir desbalances regionales e, indirectamente, modificar otros patrones como los relacionados al sector de la salud, el agro, la flora y la fauna.

Alerta para el agro por la intensificación de El Niño

El sitio especializado Agro Latam advirtió también sobre las consecuencias que el refuerzo de El Niño podría tener para las plantaciones y la ganadería. En este sentido, se definió como una intensificación “que pone al sector agropecuario frente a mayores riesgos de sequías, excesos de lluvias y temperaturas extremas”. El pronóstico se vinculó a la probabilidad cercana al 100% que anunció la OMM de que el episodio persista hasta febrero de 2027.

El Niño alimenta la rara sucesión de tormentas en el océano Pacífico

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Según el artículo de la periodista de actualidad agropecuaria, Ana Sofía Pineda, hay zonas con un riesgo especialmente elevado de sequías, como América Central. Sin embargo, se confirmó que desde mediados de agosto empezaron a observarse anomalías positivas persistentes y crecientes de la temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial central y oriental.

El Niño creará condiciones dispares en el campo en 2027

Los primeros meses de 2027 serán clave en el hemisferio sur para observar el impacto de El Niño en el agro. Pero no todas las regiones serán víctimas de las mismas modificaciones, pues se esperan tanto sequías como exceso de agua asociado a las precipitaciones. Ambas condiciones pueden tener efectos negativos sobre las plantaciones si se dan en rangos extremos.

El Niño alcanzará una intensidad muy fuerte e incrementará el riesgo de que se produzcan fenómenos meteorológicos extremos hasta entrado 2027

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“Déficits hídricos prolongados pueden reducir rendimientos, deteriorar pasturas, aumentar las necesidades de suplementación animal y limitar las reservas de agua”, señaló Agro Latam respecto a las posibles sequías. En relación a las precipitaciones en demasía, en cambio, se destacó que pueden “generar anegamientos, enfermedades, dificultades para ingresar con maquinaria y pérdidas durante la cosecha o implantación”.

“Somos testigos de las perturbaciones y la devastación que causan las sequías e inundaciones y, según las previsiones, estos efectos se agravarán a medida que se intensifique El Niño", aseguró Celeste Saulo, secretaria general de la OMM. La preparación conjunta y la prevención constituyen, en tanto, las únicas formas de atenuar el impacto de El Niño en los próximos meses.

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