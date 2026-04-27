En los primeros ciclos de su vida, el Aedes aegypti puede sobrevivir a bajas temperaturas

En Tucumán, pese a la cercanía del invierno, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un bimestre mayo-junio marcado por temperaturas y precipitaciones más abundantes de lo normal. El ingeniero Leandro Medina Barrionuevo, director de Salud Ambiental de la provincia de Tucumán, sostuvo que el descenso de temperatura que se dio hasta los últimos días de abril no fue ni será suficiente para cortar el ciclo de vida del Aedes aegypti.