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En los primeros ciclos de su vida, el Aedes aegypti puede sobrevivir a bajas temperaturas

Los huevos y larvas del mosquito Aedes aegypti pueden soportar temperaturas cada vez más bajas.

Una primera desaparición del mosquito en edad adulta no debe considerarse un fin de su ciclo de vida. Una primera desaparición del mosquito en edad adulta no debe considerarse un fin de su ciclo de vida. Foto: Ministerio de Salud Pública de Tucumán
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos en Tucumán advierten que huevos y larvas del mosquito Aedes aegypti resisten el frío, manteniendo el riesgo de contagio pese al descenso de temperaturas en mayo y junio.
  • El cambio climático y la tropicalización generan mayor humedad en la región. Según Salud Ambiental, el mosquito se refugia en interiores y sus huevos sobreviven al invierno.
  • Autoridades instan a no relajar la prevención ante la ausencia de mosquitos adultos, ya que el ciclo biológico persiste y podrían reaparecer ante breves aumentos térmicos.
Resumen generado con IA

El cambio climático se asocia habitualmente al aumento de la temperatura en la Tierra. La figura del calentamiento global incidió en la concepción de la población, que asocia el cambio climático, comúnmente, al derretimiento de los glaciares. Pero la perspectiva más popular puede resultar limitada. Este fenómeno mundial altera los patrones climáticos en todos los sentidos. 

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Así como la temperatura puede sentirse más, también puede sufrir descensos respecto a los promedios históricos. La tropicalización es una de las consecuencias del cambio climático. Al aumentar las precipitaciones y la humedad, el mosquito encuentra más lugares donde desarrollarse.

En Tucumán, pese a la cercanía del invierno, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un bimestre mayo-junio marcado por temperaturas y precipitaciones más abundantes de lo normal. El ingeniero Leandro Medina Barrionuevo, director de Salud Ambiental de la provincia de Tucumán, sostuvo que el descenso de temperatura que se dio hasta los últimos días de abril no fue ni será suficiente para cortar el ciclo de vida del Aedes aegypti.

No bajar la guardia

Sumado a la insuficiencia del descenso de temperatura para erradicar el mosquito, el especialista hizo una advertencia para evitar que la población baje la guardia. “Cuando baja la circulación del mosquito en su estado adulto, la población no debe relajarse”, dijo. En este sentido, no debe interpretarse como una señal de bajo riesgo el hecho de que no haya mosquitos circulando.

Medina Barrionuevo explicó que los mosquitos sobreviven a la baja temperatura en estado de huevo –ciclo inicial de su vida– y a veces también las larvas –segundo ciclo– se vuelven resistentes al frío. Por eso es habitual que, aunque en una primera instancia hayan desaparecido los mosquitos adultos, reaparezcan después de un breve lapso de tiempo.

Por otra parte, la cría puede darse en la mayoría de los casos en el interior de un hogar. “Se debe tener en cuenta que el mosquito pasa por cuatro estados en su ciclo de vida”, explicó y agregó que, de ellos, al menos tres pueden darse en un recipiente con agua en el interior de las casas.

Temas Cuando el cambio climático enferma
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